Bắt nam thanh niên bị truy nã khi nhập cảnh ở Tây Ninh

Ngày 19/1, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) vừa bắt giữ một nam thanh niên bị truy nã khi làm thủ tục nhập cảnh tại cửa khẩu.

Hiếu bị lực lượng biên phòng bắt giữ (Ảnh: N.H.).

Khoảng 18h ngày 18/1, tại Trạm Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, thuộc ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tổ công tác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát xuất nhập cảnh đã phát hiện Đinh Nhựt Hiếu (SN 2001, quê Vĩnh Long) sử dụng hộ chiếu làm thủ tục nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam có dấu hiệu nghi vấn.

Qua kiểm tra, xác minh, lực lượng chức năng xác định Hiếu là người đang bị Công an tỉnh Vĩnh Long truy nã về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tổ công tác đã lập biên bản bắt người đang bị truy nã, đồng thời thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật và thông báo cho cơ quan ra quyết định truy nã để phối hợp tiếp nhận, xử lý theo thẩm quyền.