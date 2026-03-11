Sinh viên và công nhân xa nhà bỏ phiếu bầu cử ở đâu?

Công nhân có thể đi bỏ phiếu tại nơi làm việc nếu khu công nghiệp được thành lập khu vực bỏ phiếu riêng (Ảnh minh họa: AI).

Theo tài liệu hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử quốc gia, cử tri là sinh viên đang học tập và công nhân đang làm việc xa nhà không cần thiết phải trở về quê để thực hiện quyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2030.

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân đã quy định: “Mỗi công dân chỉ được ghi tên vào một danh sách cử tri ở nơi mình thường trú hoặc tạm trú”.

Như vậy, về nguyên tắc, cử tri là sinh viên, công nhân cần đăng ký để được ghi tên vào danh sách cử tri nơi mình thường trú hoặc tạm trú.

Đối với trường hợp trường đại học, cao đẳng (nơi cử tri là cán bộ, giáo viên, sinh viên đang công tác, học tập) hoặc khu công nghiệp (nơi cử tri là công nhân đang làm việc) được thành lập khu vực bỏ phiếu riêng thì cử tri là cán bộ, giáo viên, sinh viên, công nhân mà có nguyện vọng sẽ được đăng ký bỏ phiếu bầu cử tại đây.

Trường hợp cử tri là cán bộ, giáo viên, sinh viên không thường trú hoặc tạm trú trong khu ký túc xá của trường; cử tri là công nhân không thường trú hoặc tạm trú trong khu nhà ở tập trung của khu công nghiệp cũng được đăng ký bỏ phiếu bầu cử tại đây để thuận lợi hơn cho công việc và sinh hoạt của bản thân.

Trong trường hợp này, cử tri là cán bộ, giáo viên, sinh viên, công nhân có quyền xin cấp giấy chứng nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi mình đã có tên trong danh sách cử tri để được bổ sung vào danh sách cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo khu vực bỏ phiếu mới.

Đối với trường hợp những cử tri có công việc đột xuất, phải rời khỏi nơi cư trú để đi nơi khác, không thể tham gia bỏ phiếu ở nơi mình đã được ghi tên vào danh sách cử tri (ví dụ như đi công tác, đi học, du lịch, nghỉ dưỡng, chữa bệnh, thăm thân…) thì có thể xin giấy chứng nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã (nơi mình đã có tên trong danh sách cử tri) để được bổ sung tên vào danh sách cử tri và tham gia bỏ phiếu bầu cử ở nơi mình có thể tham gia bỏ phiếu.

Khi cấp giấy chứng nhận, Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ ghi vào danh sách cử tri tại khu vực bỏ phiếu thuộc địa phương mình bên cạnh tên cử tri cụm từ “Bỏ phiếu ở nơi khác”.