Hai học sinh lớp 7 rủ bạn vác dao phóng, tuýp sắt đi giải quyết mâu thuẫn

Ngày 2/12, Công an xã Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đã phát hiện và ngăn chặn vụ việc 2 nhóm học sinh THCS mang theo nhiều hung khí nguy hiểm giải quyết mâu thuẫn phát sinh trên mạng xã hội.

Theo xác minh, 2 nam sinh là T.Q.T. (trú tại xã Kỳ Anh) và N.Đ.T. (trú tại xã Kỳ Khang, Hà Tĩnh) cùng học lớp 7 tại các trường THCS trên địa bàn.

Tang vật thu giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Trong quá trình quen biết, cả 2 nảy sinh mâu thuẫn, liên tục thách thức và đe dọa nhau. Hai bên nhiều lần hẹn gặp để "nói chuyện" nhưng bất đồng vẫn không được giải quyết.

Ngày 29/11, cả 2 rủ thêm bạn cùng trường, mang theo nhiều hung khí như ná cao su cải tiến, dao phóng, ống tuýp sắt, côn nhị khúc để đánh nhau.

Nắm được thông tin, Công an xã Kỳ Anh đã vào cuộc, triệu tập 2 nhóm với tổng cộng 20 học sinh liên quan để làm việc. Tại cơ quan công an, các em được giáo dục, răn đe và ký cam kết không tái phạm.

Công an xã cũng thông báo cho nhà trường và gia đình phối hợp giáo dục, theo dõi, đồng thời đưa các em vào diện quản lý để phòng ngừa những vụ việc tương tự.