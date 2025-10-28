Hai nhóm học sinh lớp 11 cầm tuýp sắt, dao tự chế hẹn đánh nhau

Ngày 28/10, Công an xã Hương Bình, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã phối hợp với Trường THPT Hàm Nghi (địa chỉ tại huyện Hương Khê cũ) ngăn chặn vụ việc hai nhóm học sinh lớp 11 mang hung khí đánh nhau.

Theo xác minh, hai nam sinh T.H.N. (SN 2009) và N.V.H. (SN 2009), cùng trú tại xã Hà Linh, Hà Tĩnh đã cầm đầu hai nhóm học sinh, chuẩn bị ống tuýp sắt và dao tự chế để hẹn nhau "nói chuyện".

Công an triệu tập những học sinh liên quan (Ảnh: Công an cung cấp).

Nhận được tin báo, Công an xã Hương Bình vào cuộc, xác định các học sinh liên quan và mời đại diện phụ huynh đến làm việc.

Tại trụ sở công an, lực lượng chức năng đã tuyên truyền, phân tích cho các em thấy rõ tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi và yêu cầu ký cam kết không tái phạm.

Tang vật vụ việc (Ảnh: Công an cung cấp).

Cơ quan công an cũng giao trách nhiệm quản lý, giáo dục học sinh cho gia đình và nhà trường. Công an xã Hương Bình đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định.