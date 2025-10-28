Hai nhóm học sinh lớp 11 cầm tuýp sắt, dao tự chế hẹn đánh nhau
(Dân trí) - Hai nhóm học sinh ở Hà Tĩnh chuẩn bị ống tuýp sắt và dao tự chế hẹn đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn. Cơ quan công an đã phát hiện, ngăn chặn vụ việc.
Ngày 28/10, Công an xã Hương Bình, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã phối hợp với Trường THPT Hàm Nghi (địa chỉ tại huyện Hương Khê cũ) ngăn chặn vụ việc hai nhóm học sinh lớp 11 mang hung khí đánh nhau.
Theo xác minh, hai nam sinh T.H.N. (SN 2009) và N.V.H. (SN 2009), cùng trú tại xã Hà Linh, Hà Tĩnh đã cầm đầu hai nhóm học sinh, chuẩn bị ống tuýp sắt và dao tự chế để hẹn nhau "nói chuyện".
Nhận được tin báo, Công an xã Hương Bình vào cuộc, xác định các học sinh liên quan và mời đại diện phụ huynh đến làm việc.
Tại trụ sở công an, lực lượng chức năng đã tuyên truyền, phân tích cho các em thấy rõ tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi và yêu cầu ký cam kết không tái phạm.
Cơ quan công an cũng giao trách nhiệm quản lý, giáo dục học sinh cho gia đình và nhà trường. Công an xã Hương Bình đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định.