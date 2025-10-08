2 nữ sinh lao vào đánh nhau, nhiều bạn học đứng xung quanh cổ vũ
(Dân trí) - Do xích mích nhỏ, 2 nữ sinh lớp 11 tại Đắk Lắk lao vào đánh nhau, xung quanh nhiều bạn học đứng cổ vũ khiến dư luận bức xúc.
Ngày 8/10, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên M'Đrắk đã có báo cáo về việc hai nữ sinh đánh nhau.
Theo đó, trưa 1/10, em N.T.T.T. (lớp 11B6) và em H.T.N.Y. (lớp 11B) hẹn nhau ra khu vực phía sau Trung tâm để giải quyết mâu thuẫn.
Tại đây, cả 2 nữ sinh lao vào đánh nhau và được bạn bè xung quanh reo hò, cổ vũ. Thời điểm này, người dân đi ngang qua chứng kiến sự việc đã quay lại clip và đăng tải lên mạng xã hội.
Nguyên nhân sự việc được xác định do em T. và Y. có xích mích với nhau từ năm học lớp 10. Đến nay, Y. nghe một bạn nam nói: "Một mình con T. ăn đứt mày rồi" nên Y. không kìm chế được cảm xúc và hẹn bạn đến đánh nhau.
Sau vụ việc, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên M'Đrắk đã yêu cầu những cá nhân có liên quan viết bản tường trình để xem xét, xử lý vụ việc.