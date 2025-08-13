Nam sinh 16 tuổi mua nhiều "hàng nóng" trên TikTok để giải quyết mâu thuẫn

Sáng 13/8, Công an xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh, thông tin đơn vị đã phát hiện, ngăn chặn học sinh dùng nhiều hung khí nguy hiểm để đánh nhau.

Theo đó, vào lúc 20h ngày 11/8, trong quá trình tổ chức tuần tra khép kín địa bàn, Công an xã Kỳ Hoa nhận được thông tin về việc nam sinh H.N.Đ. (16 tuổi, trú tại xã Kỳ Hoa) có mâu thuẫn với H.T.H. (15 tuổi, trú tại phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh).

H. hẹn Đ. ra khu vực bờ kè thôn Hoa Đông, xã Kỳ Hoa để giải quyết mâu thuẫn cá nhân.

Nam sinh H. giao nộp nhiều hung khí nguy hiểm cho công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Cơ quan công an đã triển khai lực lượng tiếp cận hiện trường, mời H. về trụ sở làm việc.

Nam sinh này sau đó tự nguyện giao nộp nhiều hung khí như dao mác, dao bầu, ná sao su tự chế, một thanh kiếm, 2 súng ná cao su và một khẩu súng nhựa tự chế.

H. khai nhận đặt mua số hung khí này qua nền tảng mạng xã hội TikTok nhằm "ra oai" và dọa bạn cùng trang lứa.

Công an xã Kỳ Hoa đã phối hợp với Công an phường Sông Trí lập hồ sơ quản lý đối với H.T.H., đồng thời phối hợp gia đình và nhà trường quản lý, răn đe, giáo dục.