Khởi tố nguyên giám đốc trung tâm nông nghiệp cùng 2 thuộc cấp ở Lào Cai

Ngày 12/3, Công an tỉnh Lào Cai cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng nguyên là giám đốc, kế toán, thủ quỹ của Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Văn Yên (nay là Trạm Dịch vụ, Hỗ trợ nông nghiệp Văn Yên, tỉnh Lào Cai) về hành vi lập khống hồ sơ, chứng từ thanh quyết toán.

Công an tỉnh Lào Cai thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng Phạm Hồng Thắng (Ảnh: Công an cung cấp).

Ba đối tượng gồm: Phạm Hồng Thắng (SN 1972), Trạm trưởng Trạm Dịch vụ, Hỗ trợ nông nghiệp Văn Yên, nguyên Giám đốc Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Văn Yên; Ngụy Thị Hồng Thắm (SN 1983), viên chức Trạm Dịch vụ, Hỗ trợ nông nghiệp Văn Yên, nguyên Kế toán Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Văn Yên và Vũ Minh Phú (SN 1974), nguyên Thủ quỹ Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Văn Yên.

Các quyết định, lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai phê chuẩn.

Kết quả điều tra xác định, trong thời gian từ năm 2023 đến năm 2025, Phạm Hồng Thắng, Thắm và Phú đã cùng nhau bàn bạc, thực hiện lập khống hồ sơ, chứng từ để thanh quyết toán khống nguồn kinh phí Nhà nước cấp, từ đó gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước tổng số tiền gần 490 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, các quyết định khởi tố bị can đối với 3 đối tượng trên để điều tra, đồng thời ban hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Hồng Thắng và Vũ Minh Phú, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ngụy Thị Hồng Thắm.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.