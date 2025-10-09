Đột nhập nhà tiểu thương bán thịt heo cuỗm hơn nửa tỷ đồng

Ngày 9/10, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa bắt tạm giam 4 đối tượng về tội Trộm cắp tài sản.

Các đối tượng gồm Trần Quốc Anh (24 tuổi), Bùi Đăng Khoa (17 tuổi), Trần Trung Thực (22 tuổi) và Lê Thanh Huy (35 tuổi).

Liên quan vụ việc, cơ quan điều tra cũng khởi tố Nguyễn Thị Thùy Dương (23 tuổi, bạn gái của Quốc Anh), cấm Nguyễn Sang Ngọc Ánh (22 tuổi, bạn gái của Trung Thực) đi khỏi nơi cư trú do tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Tất cả đối tượng nói trên đều cư trú tại An Giang.

Bốn đối tượng bị bắt tạm giam về tội Trộm cắp tài sản (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo điều tra của công an, do thiếu tiền tiêu xài, Quốc Anh đã rủ Khoa, Thực và Huy lên kế hoạch đi trộm cắp tài sản. Nhóm này đã theo dõi và nắm được quy luật sinh hoạt của bà Lê Thị Bé Sáu (54 tuổi) - một tiểu thương bán thịt heo tại chợ Lộ Xã (phường Mỹ Thới).

Rạng sáng ngày 24/9, biết bà Sáu đã đi bán hàng, Anh và Khoa làm nhiệm vụ cảnh giới, trong khi Thực và Huy trực tiếp đột nhập vào nhà bà Sáu để lục soát. Các đối tượng đã lấy đi một lượng lớn tài sản gồm 4 nhẫn vàng 24K, 2 nhẫn vàng 18K, 1 dây chuyền vàng, 1 vòng tay vàng 24K, 1 bông tai vàng trắng, 1 đôi bông tai vàng 18K và 3 triệu đồng tiền mặt.

Tổng giá trị tài sản bị trộm cắp hơn 500 triệu đồng.

Sau khi thực hiện trót lọt hành vi, cả nhóm mang số tài sản trộm được về nơi ở của Thùy Dương và Ngọc Ánh. Hai cô gái này đã trực tiếp mang số vàng bị trộm đi bán để lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Ngay khi nhận được tin báo từ bị hại, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an lần lượt xác định và bắt giữ các đối tượng khi đang lẩn trốn trên địa bàn phường Long Xuyên.