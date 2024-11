Bắt 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn tại Lào

Sáng 6/11, Công an tỉnh Điện Biên cho biết vừa phối hợp với Công an tỉnh Luông Nậm Thà (Lào) bắt giữ thành công Tòng Văn Phanh (SN 1985) và Lò Văn Hải (SN 1993, cùng ở Điện Biên).

Theo cảnh sát, đây là 2 đối tượng mang trên mình lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm của Công an TP Hà Nội về tội Mua bán trái phép chất ma túy từ năm 2022.

Cảnh sát lấy lời khai một đối tượng (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, Công an tỉnh Điện Biên và Công an tỉnh Luông Nậm Thà (Lào) phát hiện 2 đối tượng trên cư trú và làm lao động tự do tại tỉnh Luông Nậm Thà (Lào) có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Qua xác minh cho thấy 2 đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm và đang trốn tránh pháp luật.

Ngày 4/11, Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Công an huyện Mường Sỉnh, Công an tỉnh Luông Nậm Thà đã bắt giữ thành công 2 đối tượng trên tại lán nương.

Công an tỉnh Điện Biên đã di lý thành công 2 đối tượng về Công an tỉnh Điện Biên để tiếp tục làm rõ.