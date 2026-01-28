Phá vụ trộm 230 triệu đồng, lộ đường dây lô đề ở Quảng Ninh

Ngày 28/1, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, chưa đầy 24 giờ sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự của đơn vị đã nhanh chóng làm rõ, bắt giữ đối tượng đột nhập cửa hàng điện thoại di động để trộm cắp tài sản.

Hình ảnh các đối tượng (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, ngày 18/1, anh T.X.M. (SN 1978, trú tại phường Mông Dương) trình báo việc cửa hàng điện thoại của gia đình tại khu 5 bị kẻ gian đột nhập, trộm cắp nhiều điện thoại di động và tiền mặt, gây thiệt hại khoảng 230 triệu đồng.

Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai lực lượng, tổ chức nhiều mũi trinh sát, rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn và khu vực lân cận.

Chưa đầy 24 giờ sau khi gây án, lực lượng chức năng đã bắt giữ Tẩn Cáo On (SN 1996, trú tại xã Trịnh Tường, tỉnh Lào Cai) là đối tượng thực hiện vụ trộm.

Tại cơ quan Công an, Tẩn Cáo On khai nhận khoảng 3h30 ngày 17/1 đã đột nhập cửa hàng điện thoại tại phường Mông Dương, trộm 9 chiếc iPhone cùng khoảng 73 triệu đồng tiền mặt. Nguyên nhân do nợ nần từ việc chơi lô, đề và cần tiền chi tiêu cá nhân.

Từ lời khai của đối tượng, Cơ quan điều tra mở rộng xác minh, qua đó triệt phá một điểm đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề. Hai đối tượng liên quan là Nguyễn Thị Loan và Phạm Quang Bách, cùng trú tại phường Cẩm Phả, đã bị bắt giữ.

Ngày 19/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Tẩn Cáo On về các hành vi Trộm cắp tài sản và Đánh bạc, đồng thời tạm giữ Nguyễn Thị Loan và Phạm Quang Bách về hành vi Đánh bạc.

Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản, kịp thời thông báo cho cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu vi phạm an ninh trật tự.