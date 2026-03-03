Triệu tập nghi phạm chém lìa tay người đi đường ở Phú Thọ

Ngày 3/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã triệu tập Nguyễn Thành Công (SN 2008), Phạm Hồng Sơn (SN 2010, đều trú tại phường Vĩnh Yên) cùng nhiều đối tượng liên quan đến một vụ án xảy ra trên địa bàn.

Công an cho biết khoảng 22h20 ngày 1/3, tại đường Kim Ngọc kéo dài nối với cầu Bắc Đầm Vạc (phường Vĩnh Yên), một nhóm thanh niên đi trên 3 xe máy, mang theo dao quắm, đinh ba… với mục đích tìm nhóm thanh niên khác để giải quyết mâu thuẫn.

Khi đến Tổ dân phố Rừng, các đối tượng chặn xe của anh Đ.D.Đ. (SN 2009, trú tại xã Yên Lạc). Công an xác định Nguyễn Thành Công cầm tuýp sắt gắn dao quắm chém đứt lìa cánh tay phải của nạn nhân.

Nhóm thanh niên liên quan vụ việc được triệu tập tới cơ quan công an (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Sau khi gây án, các đối tượng bỏ trốn và vứt hung khí xuống khu vực hồ nước nhằm phi tang.

Xét thấy sự manh động của các đối tượng cũng như tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, ngay trong đêm 1/3, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp công an các đơn vị, địa phương khẩn trương khám nghiệm hiện trường, rà soát camera an ninh và kêu gọi nhân dân tố giác tội phạm.

Sáng 3/3, sau khi đưa các đối tượng liên quan về cơ quan công an, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn và Đại tá Trương Quang Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, trực tiếp làm việc với các đối tượng, phụ huynh và người giám hộ để làm rõ những thông tin ban đầu.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn (áo trắng) trao đổi với các đối tượng, phụ huynh và người giám hộ của các đối tượng liên quan vụ việc (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn khẳng định Công an tỉnh Phú Thọ sẽ xử lý nghiêm minh các đối tượng nhằm giáo dục, răn đe, đảm bảo giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật. Đáng chú ý, trong số này có những đối tượng sinh năm 2010.