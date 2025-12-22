Hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm sắp hầu tòa

Toà án nhân dân thành phố Hà Nội mới ban hành Quyết định đưa ra xét xử công khai vụ án đưa, nhận hối lộ, xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm, thuộc Bộ Y tế và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Dự kiến phiên xét xử diễn ra vào ngày 5/1/2026 và có thể kéo dài trong 10 ngày.

Trong số 55 bị cáo của vụ án, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố Nguyễn Thanh Phong (cựu Cục trưởng) và Trần Việt Nga (cựu Phó Cục trưởng) cùng 34 cựu cán bộ, chuyên viên Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) về tội Nhận hối lộ.

Các bị cáo còn lại là cựu giám đốc doanh nghiệp và cá nhân bị truy tố tội Đưa hối lộ với khung hình phạt cao nhất đến 20 năm.

Theo tài liệu truy tố, trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2024, sau khi Nghị định số 15/2018/2018/NĐ-CP có hiệu lực, các quy định về đăng ký, công bố sản phẩm đối với nhóm thực phẩm bảo vệ sức khỏe vẫn mang tính chất chung chung, chưa cụ thể, chưa kèm theo hướng dẫn chi tiết về quy trình, tiêu chí kỹ thuật và thành phần hồ sơ.

Điều này dẫn đến việc các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, lúng túng khi thực hiện thủ tục công bố sản phẩm; cơ quan thẩm quyền cũng gặp vướng mắc trong quá trình tiếp nhận, kiểm tra và đánh giá hồ sơ.

Trên cương vị là Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế, tháng 9/2018, Nguyễn Thanh Phong chủ trì cuộc họp cấp ủy, lãnh đạo Cục và thống nhất giao cho Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo An toàn thực phẩm và Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và Kiểm nghiệm thực hiện nhiệm vụ của Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm trong việc thẩm xét hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm.

Hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga (Ảnh: Lâm Vinh).

Sau đó, Nguyễn Thanh Phong thống nhất chủ trương cho các chuyên viên nhận tiền ngoài lệ phí quy định trong quá trình thẩm xét đăng ký hồ sơ công bố sản phẩm. Mức tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng/hồ sơ và trung bình 7 triệu đồng/hồ sơ.

Thực hiện theo chủ trương của Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong, từ năm 2018 đến 2024, các chuyên viên Cục An toàn thực phẩm đã nhận tổng số tiền 94 tỷ đồng của các tổ chức, cá nhân khi cấp Giấy tiếp công bố sản phẩm thực phẩm và Giấy chứng nhận nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP.

Cụ thể, ông Phong được chia 2,5-3 triệu đồng/hồ sơ do trung tâm thẩm xét, 1-1,5 triệu đồng/hồ sơ do Phòng Quản lý Tiêu chuẩn kiểm nghiệm thẩm xét và 1,5-2 triệu đồng/hồ sơ do Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm thẩm xét.

Trường hợp Phó cục trưởng trực tiếp ký giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm thì Phó cục trưởng nhận 1,5-2 triệu đồng/hồ sơ. Còn ông Phong chỉ nhận 1-1,5 triệu đồng/hồ sơ.

Trưởng phòng, giám đốc trung tâm nhận 1-1,5 triệu đồng/hồ sơ. Phó trưởng phòng, Phó giám đốc trung tâm nhận 500.000-1 triệu đồng/hồ sơ. Chuyên viên thẩm xét 1 nhận 700.000-1 triệu đồng/hồ sơ. Chuyên viên thẩm xét 2 nhận 300.000-500.000 đồng/hồ sơ.

Cơ quan tố tụng cáo buộc ông Nguyễn Thanh Phong hưởng lợi gần 49 tỷ đồng, gồm 43,5 tỷ đồng liên hồ sơ công bố; 330.000.000 đồng liên quan đến cấp GMP,...

Đối với bà Trần Việt Nga, cựu Phó Cục trưởng (giai đoạn từ tháng 7/2018 đến tháng 9/2024 và sau là Cục trưởng) thường để các hồ sơ quá hạn, không ký duyệt hoặc trả lại hồ sơ với lý do không rõ ràng.

Bà Nga yêu cầu cấp dưới quán triệt chuyên viên thu tiền của các cá nhân để đưa cho Nga ít nhất 2 triệu đồng/hồ sơ và bị cáo Nga bị cáo buộc hưởng lợi hơn 8 tỷ đồng.

Còn ông Nguyễn Hùng Long (cựu Phó Cục trưởng) bị cáo buộc nhận 8,6 tỷ đồng để tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức xin cấp giấy tiếp nhận và giấy chứng nhận nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP.

Ông Đỗ Hữu Tuấn (cựu Phó Cục trưởng) nhận hối lộ 4,3 tỷ đồng.