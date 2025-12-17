Chiêu trò vòi tiền doanh nghiệp của nữ Cục trưởng Trần Việt Nga

Trong vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (ATTP) Bộ Y tế, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã làm rõ phương thức, thủ đoạn đưa, nhận hối lộ của các cá nhân làm dịch vụ xin cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo và các chuyên viên tiếp nhận hồ sơ quảng cáo tại Cục ATTP.

Theo kết luận điều tra, từ ngày 11/7/2018 đến tháng 9/2024, bà Trần Việt Nga, Phó Cục trưởng Cục ATTP (sau này là Cục trưởng), được phân công phụ trách Phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Thông tin truyền thông và ký Giấy xác nhận nội dung quảng cáo.

Thời gian đầu, bà Nga ký Giấy xác nhận đúng hạn sau khi lãnh đạo Phòng đề xuất, trình ký.

Nhưng sau đó, nữ bị can này thường để hồ sơ quá hạn không ký duyệt hoặc trả lại hồ sơ với lý do không rõ ràng, không thuyết phục, không đúng với các quy định về quảng cáo, mặc dù hồ sơ trình lên cơ bản đều đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định.

Vì vậy, một số cá nhân đã gọi điện hoặc trực tiếp đến Cục ATTP gặp chuyên viên thẩm xét để hỏi lý do chậm, muộn cũng như nhờ hướng dẫn sửa, bổ sung hồ sơ do nội dung yêu cầu không rõ ràng.

Bà Trần Việt Nga, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế (Ảnh: BYT).

Các chuyên viên chỉ trả lời “do lãnh đạo bận chưa ký” hoặc nói “sẽ trực tiếp lên xin ý lãnh đạo và thông báo cho doanh nghiệp sau”.

Trước tình trạng bị doanh nghiệp phản ánh nhiều lần, Trần Thị Thu Liễu (Phó trưởng Phòng phụ trách quảng cáo) trực tiếp lên phòng làm việc của bà Nga để hỏi lý do.

Bà Nga nói với Liễu: "Để được duyệt hồ sơ thì phải có cơ chế rõ ràng, ít nhất phải thu ít nhất 2 triệu đồng/hồ sơ cho lãnh đạo Cục, các Phòng đều thực hiện như vậy và phải quán triệt tế nhị, kín đáo cho chuyên viên biết".

Sau đó, bà Nga chỉ đạo Liễu làm đầu mối quản lý tiền thu của các cá nhân làm dịch vụ xin cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo. Liễu truyền đạt lại cho các chuyên viên nội dung chỉ đạo của cấp trên, đồng thời bảo các chuyên viên tự chủ động lên đưa tiền “cảm ơn” cho bà Nga chứ Liễu không tổng hợp đưa cho Nga.

Từ đó, các chuyên viên Phòng Giám sát ngộ độc và Thông tin truyền thông đã trao đổi với các cá nhân, doanh nghiệp làm hồ sơ đăng ký nội dung quảng cáo muốn được cấp Giấy xác nhận mà không phải sửa đổi, bổ sung nhiều lần, được cấp đúng hạn thì phải chi tiền ngoài lệ phí theo quy định cho các chuyên viên 2-8 triệu đồng/hồ sơ, bằng hai hình thức tiền mặt và chuyển khoản.

Theo kết luận điều tra, số tiền thu được, các chuyên viên thống nhất ăn chia theo cơ chế như sau:

Bà Trần Việt Nga hưởng 2-3,5 triệu đồng/hồ sơ; Trần Thị Thu Liễu 500.000-750.000 đồng/hồ sơ;

Chuyên viên thẩm xét 2 từ 200.000 đến 250.000 đồng/hồ sơ; chuyên viên thẩm xét thẩm 1 từ 300.000 đồng trở lên, tùy theo số tiền do cá nhân, doanh nghiệp đưa.

Từ ngày 2/2/2018 đến 31/12/2024, thực hiện chủ trương của bà Trần Việt Nga, trong quá trình thẩm xét hồ sơ đăng ký nội dung quảng cáo, 6 chuyên viên Phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Thông tin truyền thông đã trực tiếp nhận tổng số tiền hơn 12,7 tỷ đồng từ các cá nhân nộp hồ sơ xin xác nhận nội dung quảng cáo.

Trong đó, bà Nga được chia hơn 8 tỷ đồng, Liễu hưởng hơn 1,5 tỷ đồng. 7 cá nhân khác tại Phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Thông tin truyền thông nhận từ 99 triệu đồng đến hơn 820 triệu đồng.