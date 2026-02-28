Hai bé gái trốn nhà "ra nước ngoài làm việc", được tìm thấy trong khách sạn

Ngày 28/2, thông tin từ Công an xã Lượng Minh (tỉnh Nghệ An), đơn vị đã bàn giao cháu M.T.U. (SN 2013) và K.T.C. (SN 2012), cùng trú tại xã Lượng Minh cho gia đình.

Trước đó, khoảng 12h ngày 23/2, Công an xã Lượng Minh nhận được tin báo của người dân về việc cháu U. và C. rời khỏi nhà, nghi bị kẻ xấu dụ dỗ đưa ra nước ngoài.

Công an xã Lượng Minh bàn giao 2 bé gái cho gia đình (Ảnh: V. Hùng).

Công an xã Lượng Minh thành lập tổ công tác nhanh chóng xác minh, phối hợp cùng gia đình tổ chức tìm kiếm 2 công dân nêu trên. Đến 16h cùng ngày, tổ công tác xác định cháu U. và C. đang có mặt tại một khách sạn ở xã Con Cuông (Nghệ An), cách nhà khoảng 100km.

Theo trình bày của cháu U. và C. trước đó, 2 cháu được một người phụ nữ không quen biết liên hệ qua mạng xã hội rủ ra nước ngoài đi làm. Ngoài việc hứa hẹn việc nhẹ lương cao, người phụ nữ này hứa sẽ trả mỗi cháu 100 triệu đồng khi sang nước ngoài.

Tin vào lời dụ dỗ của người lạ nhưng sợ bố mẹ không đồng ý cho đi nên 2 bé gái này đã bí mật rời khỏi nhà. Theo hướng dẫn, 2 cháu thuê phòng khách sạn chờ có người đến đón.