Bắt giữ đối tượng trộm cắp mang hàng loạt tiền án, tiền sự

Ngày 28/2, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Công an phường Nam Sầm Sơn đã điều tra làm rõ và bắt giữ một đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của người dân.

Trước đó, vào khoảng 1h45 ngày 21/2, Công an phường Nam Sầm Sơn nhận được tin báo về việc gia đình ông T.V.T. (SN 1971, trú tại Tổ dân phố 9 Quảng Giao, phường Nam Sầm Sơn) bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm 5 triệu đồng.

Đối tượng Lê Văn Dũng cùng tang vật vụ án (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Nam Sầm Sơn đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát, lập danh sách các đối tượng có tiền án, tiền sự, biểu hiện nghi vấn trên địa bàn.

Qua quá trình xác minh, sàng lọc, đến ngày 27/2, Công an phường Nam Sầm Sơn đã phát hiện và bắt giữ Lê Văn Dũng (SN 1984, trú tại Tổ dân phố Văn Phú, phường Sầm Sơn).

Công an xác định, Lê Văn Dũng là đối tượng nguy hiểm, có nhân thân xấu với 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản và 4 tiền sự. Dũng mới chấp hành xong quyết định cai nghiện bắt buộc và trở về địa phương.

Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng đã thừa nhận hành vi thực hiện vụ trộm cắp nói trên và nhiều vụ đột nhập nhà dân để trộm cắp tài sản trên địa bàn các xã thuộc huyện Quảng Xương (cũ) từ năm 2024 đến nay.

Thủ đoạn của đối tượng khi gây án thường lợi dụng đêm khuya và lựa chọn những khu vực vắng vẻ để đột nhập trộm cắp. Khi đi gây án, đối tượng thường mang theo hung khí sẵn sàng chống trả nếu bị phát hiện.

Sau khi gây án xong, đối tượng sẽ tẩu thoát, trốn tránh qua các khu vực vắng vẻ, không có camera như nghĩa trang, cánh đồng... gây rất nhiều khó khăn cho công tác truy vết điều tra.