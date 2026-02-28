Tìm nạn nhân bị nam sinh 17 tuổi ở Hưng Yên lừa đảo

Ngày 28/2, thông tin từ Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị đã khởi tố bị can Vũ Thanh Bình (SN 2009, trú xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời phát thông báo tìm bị hại trong vụ việc.

Theo kết quả điều tra, Vũ Thanh Bình cùng một số đối tượng lập Facebook “Phòng vé Thanh Bình - Vé máy bay trong nước và quốc tế”, trong đó Bình được giới thiệu là giám đốc của một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực lữ hành.

Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Nghệ An, phát thông báo tìm bị hại của Vũ Văn Bình (Ảnh: H. Lam).

Trên Facebook, Bình đăng tải thông tin về bán vé máy bay giá rẻ để tiếp cận người dân có nhu cầu nhằm lừa tiền. Khi khách liên hệ mua vé, nhóm của Bình yêu cầu đặt cọc, thanh toán tiền vé trước sau đó chiếm đoạt.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan an ninh điều tra thông báo đến tổ chức, cá nhân bị chiếm đoạt bằng thủ đoạn trên liên hệ đơn vị hoặc qua điều tra viên Bùi Hữu Hải (điện thoại 0911182338) để được hướng dẫn giải quyết.