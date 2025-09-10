Hai anh em vô cớ bị đánh nhập viện khi đang cứu người bị tai nạn giao thông

Ngày 10/9, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đang làm rõ vụ nhóm thanh niên hành hung người tham gia cứu nạn nhân bị tai nạn giao thông, xảy ra tại xã Nhân Thắng.

Trước đó, khoảng 23h ngày 7/9, anh Nguyễn Bá Thành (32 tuổi) cùng anh Nguyễn Bá Trung (44 tuổi), Nguyễn Đức Đại (38 tuổi) và Nguyễn Đức Vĩnh (43 tuổi), cùng trú tại thôn Vạn Ty, xã Nhân Thắng, phát hiện 2 nam thanh niên nghi bị tai nạn giao thông nằm trên đường đê sông Đuống nên tổ chức cấp cứu.

Anh Nguyễn Đức Vĩnh nhập viện sau khi bị hành hung (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong lúc này, một nhóm khoảng hơn 10 thanh niên bất ngờ xuất hiện, đuổi đánh khiến anh Trung và anh Vĩnh bị thương phải nhập viện điều trị, còn anh Đại và anh Thành bị thương phần mềm, tự chăm sóc tại nhà.

Quá trình điều tra ban đầu, công an xác định hai đối tượng liên quan là Trịnh Đình Long (31 tuổi) và anh ruột Trịnh Đình Luân (34 tuổi, cùng trú tại thôn Lập Ái, xã Đại Lai, tỉnh Bắc Ninh).

Về tình trạng nạn nhân bị hành hung, anh Trung bị đánh đến hôn mê, trật khớp tay, đang nguy kịch, còn anh Vĩnh bị thương nặng, đứt một bên tai, đang phải điều trị tại bệnh viện.

Theo lời kể của anh Vĩnh, khi các anh đang cứu người, người nhà nạn nhân đến thay vì cảm ơn lại lớn tiếng chửi bới, cho rằng anh Vĩnh và em trai là người gây tai nạn. Mặc dù anh Vĩnh đã giải thích và chính nạn nhân cũng đã xác nhận anh chỉ giúp đỡ nhưng nhóm người vẫn lao vào tấn công.