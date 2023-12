Hai anh em bị nhóm người chém tới tấp trong con hẻm ở TPHCM

Ngày 31/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ nhóm "giang hồ" hơn chục thanh niên ngang nhiên cầm hung khí, chặn chém hai anh em trong con hẻm.

Nạn nhân được xác định là anh Q.Q.C. (25 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) và N.T.L.H. (31 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, anh rể C.).

Con hẻm nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Hoàng Hướng).

Rạng sáng 6/8, anh C. và vợ là chị H.T.T.V. (22 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) cùng nhóm bạn nhậu tại quán trên đường Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Tây. Tại đây, hai vợ chồng anh C. xảy ra cãi vã vì C. nghi ngờ vợ có tình cảm với người khác nên ghen tuông. Chị V. bỏ về ngay sau đó.

Sau khi nhậu xong tại quán, C. tiếp tục đi đến căn nhà trong hẻm 23 đường Bình Trưng, phường Bình Trưng Đông để nhậu tiếp. Lúc này, V. gọi điện cho chị V.T.K.T. (30 tuổi, chị dâu V.) và anh H. đến đưa C. về.

Khi hai vợ chồng anh H. vừa đến con hẻm nói trên, bất ngờ một nhóm thanh niên khoảng 10 người cầm theo hung khí lao vào ép sát anh H. và C. vào góc tường, chém tới tấp khiến cả hai bị thương nặng. Phát hiện vụ việc, người dân khu vực đã sơ cứu, hỗ trợ đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. Gia đình nạn nhân đã trình báo công an ngay sau đó.

Đến ngày, 15/11 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thủ Đức có thông báo kết luận giám định thương tích của anh C. là 14%, còn của anh H. là 8%.

Liên quan vụ việc trên, trước đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức đã ra quyết định khởi tố vụ án đồng thời đã xác định được các đối tượng liên quan. Tuy nhiên một số người đã rời khỏi địa phương nên cơ quan công an vẫn đang cũng cố hồ sơ, xử lý theo đúng quy định pháp luật.