Thanh niên đột nhập vào quán nhậu, cúp điện tắt camera để trộm tiền

Ngày 15/12, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 (tỉnh Đồng Tháp) cho biết đã phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phan Hoài Khanh (SN 2004) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Phan Hoài Khanh tại cơ quan công an (Ảnh: Đoan Trang).

Theo điều tra ban đầu, trước đây, Khanh từng làm nhân viên của quán ăn L.M. (phường Đạo Thạnh) và vừa nghỉ việc. Khanh biết rõ thời điểm cuối ngày lúc chốt sổ sẽ đưa cho anh L.H.K.V. (SN 2002, quản lý quán) cất giữ.

Do cần tiền trả nợ, lúc 2h20 ngày 12/12, Khanh đi bộ từ phòng trọ của mình (ở phường Đạo Thạnh) đến con hẻm cạnh quán ăn L.M., trèo tường vào bên trong rồi cúp cầu dao điện để tắt camera.

Sau đó, Khanh biết trong cốp xe máy đậu gần quầy thu ngân có chứa tài sản nên đã lấy đi chiếc túi màu xanh, bên trong có tiền và 3 điện thoại di động.

Thực hiện xong hành vi, Khanh về nhà trọ, thay quần áo và lấy 3 triệu đồng vừa trộm được để đi chơi. Tang vật còn lại đối tượng cất trên gác.

Ngày 12/12, Khanh tiếp tục tiêu xài, trả nợ từ số tiền trộm được. Phần còn lại nam thanh niên chưa kiểm đếm và tiếp tục giấu trên gác trọ.

Sáng 13/12, Khanh bị cơ quan công an mời làm việc. Tổng số tiền đối tượng đã sử dụng là 33 triệu đồng.

Qua khám xét nơi ở của Khanh, cảnh sát thu giữ hơn 55 triệu đồng và 3 điện thoại di động.

Tại cơ quan điều tra, Khanh đã khai nhận hành vi phạm tội.