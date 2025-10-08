Người đàn ông điều khiển ô tô lao vào quán nhậu, một phụ nữ tử vong

Ngày 8/10, lãnh đạo Đảng ủy xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai) cho biết đã chỉ đạo công an vào cuộc xác minh vụ lái xe tông vào quán nhậu khiến một phụ nữ tử vong.

“Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 21h40 ngày 7/10, tại một quán nhậu thuộc xã Bình Dương. Nhận thông tin, chúng tôi đã chỉ đạo công an xã xác minh”, đại diện lãnh đạo thông tin.

Người đàn ông điều khiển ô tô tông thẳng vào quán, một phụ nữ tử vong (Video: Người dân cung cấp).

Trước đó, khoảng 21h40, ô tô màu trắng chạy ngang qua quán Xóm Nhậu (xã Bình Dương). Sau đó, tài xế điều khiển xe quay đầu lại rồi tăng ga lao thẳng vào quán.

Hình ảnh camera an ninh tại quán cho thấy, ô tô tông trực diện 2 người, trong đó một nạn nhân bị húc văng xa. Sau đó xe lùi lại, lúc này người đàn ông khoảng 30 tuổi, đội nón, mặc quần cộc, áo thun bước xuống, tiến về phía nạn nhân.

Tại hiện trường xe máy, bàn ghế, đồ đạc hư hỏng nặng sau va chạm.

Theo thông tin ban đầu, người phụ nữ bị tông tử vong là mẹ của chủ quán. Nạn nhân còn lại bị thương được đưa tới bệnh viện.

Theo lãnh đạo UBND xã Bình Dương, nguyên nhân trước đó nhóm người này ăn nhậu ở quán bên cạnh và xảy ra mâu thuẫn, thách đố lẫn nhau. Sau đó, một người trong nhóm đã lái ô tô lao vào đối thủ.

Công an đã vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.