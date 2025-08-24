Mâu thuẫn khi ăn nhậu, người đàn ông bị đâm tử vong ở TPHCM

Ngày 23/8, Công an xã Phú Giáo, Công an TPHCM, đang phối hợp cùng các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra vụ án mạng khiến một người tử vong.

Theo Công an xã Phú Giáo, chiều tối 23/8, một nhóm gồm 5 người trong đó có anh Nguyễn Tấn Quí (SN 1985, quê tỉnh Bình Định cũ) và Trần Hữu Luân (SN 1990, quê tỉnh Gia Lai) tổ chức ăn nhậu tại nhà trên đường Nguyễn Văn Trỗi, xã Phú Giáo.

Công an bảo vệ hiện trường nơi xảy ra án mạng (Ảnh: Công an Phú Giáo).

Đến khoảng 20h cùng ngày, 3 trong số 5 người vào nhà nghỉ ngơi. Riêng anh Quí và Luân tiếp tục ngồi lại nhậu. Một lúc sau, anh Luân bất ngờ đi vào nhà từ cửa sau rồi ngã xuống trong tình trạng người đầy máu.

Bật đèn kiểm tra, nhóm bạn nhậu thấy trên người Luân có nhiều vết thương và phát hiện Nguyễn Tấn Quí đang cầm một con dao đứng gần cửa chính rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Anh Luân được đưa đi cấp cứu, nhưng vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong sau đó. Nghi phạm Quí sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Công an xã Phú Giáo có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường và tử thi.

Sau hai giờ truy xét, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ được Nguyễn Tấn Quí khi anh ta trốn gần khu vực sân vận động ở ấp 7, xã Phú Giáo. Bước đầu, Quí khai nhận nguyên nhân dẫn đến án mạng là do mâu thuẫn khi ăn nhậu.