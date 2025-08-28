Mâu thuẫn trong lúc nhậu, người đàn ông đâm bạn tử vong

Ngày 28/8, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã tạm giữ hình sự Lê Quốc Tâm (SN 2007, trú tại xã Đăk Pơ) để làm rõ hành vi giết người.

Trước đó, chiều 26/8, Tâm ngồi nhậu cùng anh L.V.H. (SN 1992, trú tại xã Đăk Pơ) tại một quán nhậu ở xã Đăk Pơ. Trong lúc nói chuyện, Tâm nghĩ anh H. xúc phạm mình nên giữa 2 người đã xảy ra cãi cọ, xô xát.

Lê Quốc Tâm tại cơ quan công an (Ảnh: Công an xã Đăk Pơ).

Tại đây, anh H. bị Tâm đánh ngã xuống lòng đường. Sau đó, Tâm cầm dao đâm nhiều nhát vào người nạn nhân rồi bỏ đi. Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng anh H. đã tử vong vào rạng sáng 27/8.

Nhận được thông tin, Công an xã Đăk Pơ cùng tổ công tác của Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Gia Lai triển khai truy bắt Tâm. Tại cơ quan công an, Tâm đã thừa nhận hành vi phạm tội.