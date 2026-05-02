Hai án tử hình cho nhóm đâm chết người ở TPHCM

TAND TPHCM đã nhận đơn kháng cáo của bà Nguyễn Thị Thanh L. (đại diện bị hại) trong vụ án giết người.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 0h ngày 18/11/2024, Phạm Văn Thông, Lục Hoa An (cùng 54 tuổi, ngụ TPHCM) và Vàng Công Phúc (41 tuổi) đến quán ăn trên đường Dương Bá Trạc, quận 8 (cũ) để ăn uống.

Tại đây, Thông gọi điện cho anh Nguyễn Huy H. đến quán nhằm giải quyết mâu thuẫn. Lo sợ xảy ra xô xát, Phúc tiếp tục gọi Phạm Kim Thành (54 tuổi) đến hỗ trợ.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Chờ nhưng không thấy anh H. xuất hiện, An nhờ Thành chở đi tìm nhưng không gặp nên cả hai quay lại quán. Khi quay lại, Thông và anh H. đang cự cãi. Do trước đó có mâu thuẫn, An rút hai con dao mang theo, cầm trên hai tay. Anh H. cũng rút kéo và đâm trúng An.

Ngay sau đó, Thành và Phạm Anh Hùng Dũng (35 tuổi) xông vào dùng tay, chân đánh anh H. khiến nạn nhân ngã xuống đường.

Khi anh H. đã ngã, An và Thành tiếp tục dùng dao đâm nhiều nhát vào ngực và đầu. Dũng giật được cây kéo từ tay nạn nhân, tiếp tục tấn công vào vùng mặt, trong khi Thông dùng chân đá.

Nạn nhân tử vong do sốc mất máu cấp, với các vết thương xuyên tim và hai phổi.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa ngày 17/4, các bị cáo An, Thành cùng đồng phạm đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên.

Theo HĐXX, hành vi của An và Thành đặc biệt nguy hiểm, thể hiện tính chất côn đồ, hung hãn, coi thường tính mạng người khác.

Bị cáo An là người trực tiếp dùng dao đâm nhiều nhát vào ngực khiến nạn nhân tử vong. Trong khi đó, bị cáo Thành không có mâu thuẫn với bị hại nhưng khi thấy An tấn công đã xông vào đâm nhiều nhát vào người nạn nhân. Các bị cáo có nhân thân xấu, nên HĐXX nhận định cần áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc.

Từ đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lục Hoa An và Phạm Kim Thành mức án tử hình về tội Giết người.

Các bị cáo Phạm Văn Thông bị tuyên phạt 11 năm tù, Phạm Anh Hùng Dũng 12 năm tù và Vàng Công Phúc 8 năm tù, cùng về tội Giết người. Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 20 đến 24 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

Ngoài hình phạt tù, HĐXX còn buộc bị cáo An và các đồng phạm bồi thường cho gia đình bị hại số tiền hơn 500 triệu đồng.

Sau bản án sơ thẩm, đại diện gia đình bị hại kháng cáo toàn bộ bản án.