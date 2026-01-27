Truy sát vợ chồng hàng xóm, người đàn ông ở TPHCM lĩnh án tử hình

Ngày 27/1, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Vương Chấn An (36 tuổi, ngụ TPHCM) tử hình về tội Giết người.

Theo hồ sơ vụ án, khi 17 tuổi, An từng bị TAND TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng cũ) tuyên phạt 2 năm tù về tội Cố ý gây thương tích. Đến năm 2014, bị cáo tiếp tục bị tòa án này tuyên phạt 3 năm tù, cũng về tội danh trên.

Bị cáo An tại tòa (Ảnh: Thỏ Mộc).

Sau khi chấp hành xong hình phạt, An rời Sóc Trăng lên TPHCM sinh sống tại phường An Lạc. Trong quá trình sinh sống tại đây, An thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với hàng xóm là vợ chồng ông Nguyễn Xuân H. và bà Nguyễn Thị Mỹ T..

Tối 3/4/2024, An xảy ra cãi vã với vợ chồng ông H.. Sau đó, bị cáo quay về nhà lấy một cây kéo rồi quay lại tấn công ông H., khiến nạn nhân gục xuống đường.

Thấy chồng bị tấn công, bà T. dùng cây lau nhà đánh An để can ngăn nhưng tấn công lại, khiến nạn nhân tử vong.

Thời điểm này, bà Lại Thị Kim L. đứng gần đó, An lao tới tấn công nhưng không trúng. Người phụ nữ này bỏ chạy, bị té ngã xuống đường.

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, có tính chất côn đồ, thuộc trường hợp giết từ 2 người trở lên, có nhân thân xấu nên phải xử lý nghiêm.