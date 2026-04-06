Cử nhân IT phát tán mã độc, thu lợi tiền tỷ từ quảng cáo Facebook

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, vừa đề nghị truy tố Lê Ngọc Sơn (32 tuổi), Lê Đức Tài (32 tuổi) cùng 13 đồng phạm về các tội Sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm nhằm mục đích sử dụng trái pháp luật và Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác.

Theo kết luận điều tra, Lê Ngọc Sơn là Cử nhân ngành Công nghệ thông tin, quen biết Lê Đức Tài từ thời đại học. Khoảng cuối năm 2022, Sơn nảy sinh ý định tạo mã độc để chiếm đoạt tài khoản quảng cáo Facebook và đề nghị Tài thực hiện.

Tài đồng ý, tiến hành lập trình mã độc rồi nhúng vào các tập tin có định dạng quen thuộc như Word hoặc PDF nhằm đánh lừa người dùng.

Bị can Lê Ngọc Sơn phát tán mã độc để chiếm đoạt tài khoản quảng cáo Facebook (Ảnh minh họa).

Sau đó, Sơn phát tán các tập tin (file) chứa mã độc thông qua nền tảng LinkedIn và các mạng xã hội khác, bằng cách giả mạo nội dung tuyển dụng hoặc quảng cáo kèm đường dẫn (link) tải tài liệu.

Khi người dùng tin tưởng tải về và mở file, mã độc tự động kích hoạt, xâm nhập vào máy tính và đánh cắp thông tin tài khoản quảng cáo Facebook. Các dữ liệu này được tự động gửi về và lưu trữ để Sơn khai thác.

Sơn sử dụng chính những tài khoản chiếm đoạt được để chạy quảng cáo bán hàng tại khu vực tương ứng. Chi phí quảng cáo bị nền tảng trừ trực tiếp vào tài khoản của nạn nhân, giúp nhóm của Sơn thu lợi mà không phải bỏ chi phí.

Quá trình hoạt động, khi mã độc bị phần mềm diệt virus phát hiện, Tài liên tục chỉnh sửa để né tránh. Khoảng tháng 5/2023, khi mã độc cũ không còn hiệu quả, Sơn yêu cầu Tài phát triển phiên bản mới tinh vi hơn.

Tài đã nghiên cứu công nghệ điều khiển máy tính từ xa (RDP). Do không thể tự phát triển hoàn chỉnh, Tài mua mã nguồn RDP từ một người lạ trên Telegram với giá 40.000 USD (do Sơn chi trả). Sau đó, Tài hoàn thiện hệ thống mã độc mới, bao gồm máy chủ điều khiển và công cụ phát tán.

Từ tháng 7 đến tháng 8/2023, Tài hướng dẫn các thành viên trong nhóm của Sơn sử dụng công cụ để tạo mã độc, phát tán và kiểm soát máy tính của nạn nhân. Khi máy tính của người dùng bị nhiễm mã độc, nhóm này có thể theo dõi, truy cập và điều khiển từ xa để lấy thông tin tài khoản quảng cáo. Dữ liệu sau đó được chuyển cho Sơn.

Tiếp đó, Sơn giao cho Dương Việt Dũng sử dụng các tài khoản này để chạy quảng cáo bán hàng cho bên thứ ba tại Mỹ.

Theo kết luận điều tra, tổng số tiền Sơn thu lợi bất chính khoảng 12 tỷ đồng; trong đó, khoảng 5 tỷ đồng có được từ Dũng.