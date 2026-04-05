Bắt giữ ổ nhóm chuyên trộm chó bằng súng điện ở Hà Nội

Ngày 5/4, Công an xã Đa Phúc, Hà Nội, vừa triệt phá ổ nhóm chuyên trộm chó, sử dụng súng điện, hoạt động nhiều năm trên địa bàn Đa Phúc, Trung Giã, Sóc Sơn và khu vực giáp ranh.

Theo cơ quan chức năng, đầu năm nay, qua công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình địa bàn, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an xã Đa Phúc phát hiện manh mối về một đường dây chuyên trộm cắp, tiêu thụ chó. Khác với các nhóm “cẩu tặc” hoạt động đơn lẻ, ổ nhóm này tổ chức khép kín hơn, có đối tượng trực tiếp đi bắt trộm, có người chuyên thu mua, tiêu thụ chó do phạm tội mà có.

Nhà chức trách cho biết các đối tượng thường chia thành 3 ca mỗi ngày, mặc kín mít, đi xe máy che biển số, mang theo súng điện, thòng lọng, ná cao su, bình xịt hơi cay và cả dao chọc tiết lợn. Có trường hợp nhóm này phát hiện chó béc-giê nặng hơn 40kg bị xích trong sân nhà dân, liền trèo tường, dùng súng điện bắn gục rồi mang đi.

Chiều 2/4, khi nhận được tin báo Nguyễn Văn Mậu đang “nhập hàng”, Ban chỉ huy Công an xã Đa Phúc đã chỉ đạo các trinh sát bí mật theo dõi, quây chặt các lối ra vào khu vực nghi vấn. Tổ công tác đặc biệt được trang bị áo giáp, mang theo súng AK áp sát, bất ngờ kiểm tra địa điểm này.

Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện Nguyễn Văn Mậu đang giao dịch mua 3 con chó do Nguyễn Trọng Quang và Nguyễn Trọng Tuấn vừa bắt trộm được rồi mang đến bán. Mở rộng xác minh, lực lượng chức năng làm rõ thêm vai trò của Nguyễn Hải, từ đó củng cố hồ sơ, xử lý nhóm đối tượng liên quan.

Công an xã Đa Phúc đã bắt khẩn cấp 4 đối tượng gồm Mậu, Hải, Quang và Tuấn để tiếp tục điều tra. Cơ quan chức năng hiện tạm giữ nhiều con chó được xác định là tang vật trong các vụ trộm và đề nghị người dân từng bị mất chó trên địa bàn sớm liên hệ Công an xã Đa Phúc để trình báo, phục vụ công tác điều tra, xử lý.