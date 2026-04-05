Truy nã nam nhân viên quán karaoke ở Hà Nội đuổi đánh khách

Ngày 5/4, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã Vi Văn Thuận (26 tuổi, quê xã Tam Thái, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng, liên quan vụ một nhóm nhân viên quán karaoke dùng hung khí đuổi đánh khách tại phường Phú Lương.

Theo tài liệu điều tra, vụ việc xảy ra ngày 18/10/2025, xuất phát từ mâu thuẫn với khách đến hát. Trong nhóm nhân viên quán karaoke tham gia đuổi đánh có Thuận. Cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã dùng hung khí, gây mất an ninh trật tự tại địa bàn.

Ngày 14/1, Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can đối với Vi Văn Thuận về tội Gây rối trật tự công cộng. Tuy nhiên, sau đó đối tượng bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến ngày 17/3, cơ quan công an ra quyết định truy nã.

Cơ quan chức năng đề nghị người dân nếu phát hiện Vi Văn Thuận ở đâu cần báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội qua số điện thoại 094.242.8228 hoặc công an nơi gần nhất để phối hợp xử lý.