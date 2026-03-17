“Gọi” vợ về nhà bằng dao, người đàn ông lĩnh án

Ngày 17/3, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm vụ án Giết người đối với bị cáo Nguyễn Văn Luận (SN 1970, trú phường Cửa Lò, Nghệ An). Trong quá trình chung sống, vợ chồng Luận nảy sinh nhiều mâu thuẫn.

Chiều 25/10/2025, chị V.T.D. (SN 1983, vợ Luận) nói sẽ làm đơn ly hôn và mang quần áo về nhà bố mẹ đẻ ở. Tối cùng ngày, không gọi điện được cho chị D. nên Luận đến nhà mẹ vợ, thuyết phục vợ về. Tuy nhiên chị D. vẫn kiên quyết yêu cầu ly hôn.

Bị cáo Nguyễn Văn Luận tại phiên tòa (Ảnh: Vĩnh Khang).

Khi về nhà, Luận lại gọi điện cho vợ nhưng chị D. không nghe máy. Khoảng 21h cùng ngày, người đàn ông cầm dao xuống nhà mẹ vợ, yêu cầu vợ về nhà nhưng không được nên đã dùng dao đâm liên tiếp vào người chị D.. Khi nạn nhân chạy thoát, Luận cầm dao về nhà.

Người vợ sau đó được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu, điều trị vết thương. Sáng 26/10/2025, Nguyễn Văn Luận đến công an đầu thú.

Cơ quan chức năng xác định nạn nhân V.T.D. tổn thương 18% cơ thể. Hành vi của Luận đủ cấu thành tội Giết người.

Tại phiên tòa, bị cáo Luận thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Theo nam bị cáo, vợ đòi ly hôn, anh ta níu kéo nhiều lần không thành. Khi vợ bỏ về nhà ngoại, mặc dù anh ta đã đến tận nơi khuyên vợ về hàn gắn nhưng vẫn bị từ chối, sẵn hơi men trong người nên không làm chủ được hành vi của mình.

Bị cáo bày tỏ sự ân hận, mong vợ và gia đình tha thứ. Người đàn ông này cũng đã bồi thường cho nạn nhân 30 triệu đồng.

Đến tham dự phiên tòa với tư cách là người bị hại, chị V.T.D. xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Luận.

Xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Văn Luận 10 năm tù về tội Giết người. Về trách nhiệm dân sự, do bị hại không yêu cầu nên tòa không xem xét.