Điều bất ngờ về món “Bia Đức” trong quán bar Zone 8 ở Thanh Hóa

Ngày 17/3, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Kim Thu (tức Thu “Vệ Sĩ”, SN 1984, trú tại phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa) cùng đồng phạm về tội Buôn bán hàng cấm (khí N2O, hay còn gọi là khí cười).

Do một số bị cáo, người bào chữa và những người có liên quan xin hoãn, phiên tòa được tạm hoãn và dự kiến mở lại vào ngày 9-10/4.

Bị cáo Lê Kim Thu (tức Thu "Vệ Sĩ) (Ảnh: Hoàng Đức).

Theo cáo trạng, đầu năm 2020, Lê Kim Thu tham gia góp vốn kinh doanh quán bar Zone 8, có địa chỉ tại số 08 Cao Thắng, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, Thu không trực tiếp tham gia mà đứng sau điều hành.

Thu bàn bạc, thống nhất để Nguyễn Huy Hà (SN 1988, trú tại phường Hạc Thành) đứng tên ký hợp đồng góp vốn với Nguyễn Hoàng Ngọc (SN 1983, trú tại phường Hạc Thành) và Lê Minh Phượng (SN 1992, trú tại phường Hàm Rồng).

Sau đó, Thu và Hà trao đổi với Ngọc, Phượng về việc mua lại 33,3% cổ phần của quán Zone 8 từ phần vốn của Ngọc và được đồng ý. Qua đó, Thu và Hà nắm giữ 33,3% cổ phần, trong đó Hà đứng tên thay cho Thu.

Khoảng 3 ngày sau, theo chỉ đạo của Thu, Hà nhận 300 triệu đồng từ Đào Lệ Thúy (SN 1994, trú tại phường Đông Quang) để đưa cho Ngọc nhằm góp vốn cho cổ phần của Thu.

Quán kinh doanh Zone 8, do Lê Kim Thu là cổ đông (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Đến khoảng tháng 4/2021, Hà đề nghị mua lại của Ngọc và Phượng, mỗi người 3,33% cổ phần của quán. Khi đó, cơ cấu cổ phần quán Zone 8 gồm: Ngọc 30%, Phượng 30%, Thu và Hà 40%. Do Hà không góp vốn mà chỉ góp công, nên Thu phân cho Hà 15% trong tổng số 40% cổ phần này.

Các cổ đông điều hành hoạt động của quán thông qua các nhóm trên ứng dụng Zalo, Viber như: “Quỹ thu ngân Zone 8”, “Quản trị Zone 8”, “Xuất nhập hàng hóa, sửa chữa Zone 8”.

Trong quá trình kinh doanh, nhận thấy khách có nhu cầu sử dụng khí cười và lợi nhuận cao, các cổ đông đã thống nhất mua khí N2O về bán kiếm lời. Ngọc trực tiếp liên hệ mua và thông báo số lượng, giá cả trên nhóm quản trị. Khí N2O sau khi mua được cất giấu tại tầng 2, số nhà 10B Cao Thắng, phường Hạc Thành.

Từ tháng 1/2025, để qua mắt lực lượng chức năng, nhóm “Quản trị Zone 8” thống nhất đổi tên “bóng cười” thành “Bia Đức” trên phần mềm KiotViet để ghi trên hóa đơn thanh toán. Mỗi suất “Bia Đức” bán ra với giá 100.000-150.000 đồng, do các cổ đông quyết định.

Toàn cảnh phiên tòa (Ảnh: Hoàng Đức).

Sáng 17/5/2025, khi nhân viên quán đang bán “Bia Đức” cho khách thì bị tổ công tác Công an tỉnh Thanh Hóa kiểm tra, phát hiện và thu giữ toàn bộ số khí còn lại, với tổng giá trị hơn 73 triệu đồng.

Qua kiểm tra, cơ quan điều tra thu giữ 344kg khí N2O chưa tiêu thụ hết tại quán Zone 8.

Đối với Lê Kim Thu, trong quá trình điều tra, bị cáo không thừa nhận mình là cổ đông của quán Zone 8. Tuy nhiên, căn cứ vào các tài liệu thu thập được, cơ quan chức năng xác định Thu biết rõ việc quán kinh doanh khí N2O. Dù không trực tiếp tham gia các nhóm điều hành, Thu vẫn thông qua Đào Lệ Thúy để tham gia quản lý, kiểm soát thu chi và nhận lợi tức từ hoạt động kinh doanh của quán.