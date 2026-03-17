Tuyên án người đàn ông đâm thủng bụng hàng xóm vì 3 con vịt chết

Ngày 17/3, Tòa án nhân dân khu vực 1 tỉnh Hà Tĩnh tuyên Nguyễn Đình Bồng (63 tuổi, trú xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh) 4 năm tù về tội Cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, từ cuối tháng 7/2025, Bồng nuôi khoảng 80 con vịt tại khu vực gần nhà. Do hạn hán, người đàn ông này nhiều lần lùa đàn vịt xuống ao của hàng xóm là ông H.T.T. (SN 1954) để tìm nước. Hai bên phát sinh mâu thuẫn, lời qua tiếng lại.

Nguyễn Đình Bồng (Ảnh: Viện kiểm sát cung cấp).

Trưa 4/10/2025, Bồng phát hiện 3 con vịt chết bất thường. Nghi ngờ do hàng xóm gây ra, ông ta đến nhà ông T. để làm rõ sự việc. Tại đây, 2 bên xảy ra cãi vã, Bồng sử dụng dao nhọn tấn công vào vùng bụng bên phải của đối phương.

Nạn nhân trọng thương, được đưa đi cấp cứu, kết quả giám định cho thấy tổn thương cơ thể 34%. Ngay sau khi gây án, Bồng đến cơ quan công an đầu thú.

Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, thể hiện sự ăn năn hối cải, mong giảm nhẹ hình phạt. Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên mức án như trên.