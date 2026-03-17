Nhân viên tham ô hơn 5 tỷ đồng ở Tây Ninh lĩnh 16 năm tù

Ngày 17/3, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Thanh Thơ (38 tuổi, ngụ TPHCM) 16 năm tù về tội Tham ô tài sản.

Theo cáo trạng, từ năm 2016, Thơ làm việc tại Công ty T.P. (xã Mỹ Hạnh, Tây Ninh), chuyên sản xuất, mua bán thiết bị điện tử, âm thanh. Đến năm 2021, bị cáo được bổ nhiệm làm trưởng phòng kinh doanh với mức lương khoảng 50 triệu đồng/tháng.

Thơ bị tòa tuyên án 16 năm tù vì tội Tham ô tài sản ở Tây Ninh (Ảnh: T.T.).

Được giao quản lý bán hàng và thu tiền, từ năm 2020 đến tháng 1/2023, Thơ thu tiền của khách tại nhiều tỉnh, thành như TPHCM, Tây Ninh, Vĩnh Long, Đồng Tháp với tổng số tiền gần 5,2 tỷ đồng.

Tuy nhiên, bị cáo không nộp về công ty mà sử dụng để đầu tư mua bán lại các thiết bị điện tử như quạt máy, loa, máy lạnh… dẫn đến thua lỗ.

Trong thời gian dịch Covid-19, Thơ thua lỗ hơn 3 tỷ đồng, dùng hơn 1,5 tỷ đồng để trả nợ và tiêu xài hết số tiền đã chiếm đoạt.

Ngoài ra, Thơ còn đưa ra thông tin có hàng thanh lý giá rẻ, lấy hàng của Công ty T.P. đem bán. Khách hàng chuyển tiền vào tài khoản người quen của Thơ, sau đó những người này chuyển lại cho bị cáo nhằm qua mặt công ty.

Đầu tháng 1/2023, phát hiện thiếu hụt số tiền lớn, công ty đã trình báo cơ quan chức năng.

Với số tiền chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng, Viện kiểm sát đề nghị mức án 16-18 năm tù. Sau khi vụ việc bị phát hiện, gia đình bị cáo đã khắc phục hậu quả bằng hai thửa đất trị giá khoảng 2,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, xét hoàn cảnh bị cáo có con nhỏ, vợ thu nhập thấp, cha mẹ già yếu, phía công ty cũng xin giảm nhẹ và miễn yêu cầu bồi thường phần còn lại.

Xem xét các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thanh Thơ 16 năm tù.