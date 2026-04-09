Giúp việc trộm 270 triệu đồng của chủ nhà

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn, với số tiền bị lấy khoảng 270 triệu đồng.

Theo đó, khoảng 20h ngày 29/3, Công an phường Cao Xanh tiếp nhận đơn trình báo của anh N.N.Tr. (SN 1984, trú tại phường Cao Xanh) về việc bị mất trộm tài sản trong nhà.

Nguyễn Thị Sâm tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Nội dung trình báo cho biết, chiều cùng ngày, khi mở két sắt trong phòng ngủ, anh Tr. phát hiện bị mất 270 triệu đồng và một chiếc nhẫn vàng khoảng 2 chỉ.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Cao Xanh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát các đối tượng nghi vấn.

Qua xác minh, lực lượng chức năng triệu tập Nguyễn Thị Sâm (SN 1972, trú tại phường Hồng Gai), là người giúp việc tại gia đình bị hại.

Tại cơ quan công an, Sâm thừa nhận đã trộm cắp tài sản vào tối 28/3, khi gia đình chủ nhà đi vắng.

Sau khi lấy tiền và vàng, Sâm mang toàn bộ tài sản đưa cho N.T.X. (SN 1984, trú phường Cao Xanh) để trả khoản nợ hơn 300 triệu đồng đã vay trước đó.

Làm việc với cơ quan công an, X. khai sau khi nhận tiền đã chuyển 300 triệu đồng cho người thân. Riêng chiếc nhẫn vàng đã được giao nộp lại.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.