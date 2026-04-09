Nhận 6 tỷ đồng rồi “biến mất”, người phụ nữ bị bắt tạm giam

Ngày 9/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Thị Bích Phượng (49 tuổi, trú tại tổ 5, khu phố Suối Lớn Dương Tơ, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 9/6/2022, Phượng ký hợp đồng chuyển nhượng thửa đất diện tích 25.000m2 tại xã Dương Tơ (Phú Quốc) cho một số cá nhân trú tại TPHCM và Phú Quốc với giá 17 tỷ đồng.

Phượng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi ký kết, bên mua đã nhiều lần chuyển cho Phượng tổng số tiền 6 tỷ đồng. Phượng cam kết trong thời hạn từ 60 đến 90 ngày sẽ hoàn tất việc trích đo để làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, hết thời hạn cam kết, người phụ nữ này không thực hiện được thủ tục trích đo theo hợp đồng. Khi bên mua yêu cầu hoàn trả tiền, Phượng không thực hiện và có dấu hiệu "biến mất", chiếm đoạt tài sản.

Khi được cơ quan điều tra mời làm việc, Phượng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.