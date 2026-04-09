Vụ cháy nhà trọ 15 người chết: Chủ nhà nói "vợ quyết hết, không biết gì"

Chiều 9/4, phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Đỗ Tuấn Anh (41 tuổi, cựu Đội phó Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy cũ) và Lê Quang Hưng (30 tuổi) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, liên quan vụ cháy dãy nhà trọ trên phố Trung Kính khiến 15 người tử vong hồi tháng 5/2024, tiếp tục phần xét hỏi.

Trước khi xét hỏi hai bị cáo, Hội đồng xét xử (HĐXX) tập trung thẩm vấn ông Nguyễn Kim Quyết, chủ khu nhà trọ xảy ra hỏa hoạn, về quá trình xây dựng và quản lý nhà trọ.

Theo cáo trạng, ông Quyết là đồng sở hữu, cùng vợ quản lý khu nhà trọ xây dựng không phép, vi phạm nhiều quy định về phòng cháy chữa cháy.

Song trả lời HĐXX, ông này cho rằng toàn bộ việc quản lý, vận hành nhà trọ do vợ đảm nhiệm.

“Vợ tôi trực tiếp thu tiền, quyết định giá thuê. Tôi không biết, không quan tâm”, ông Quyết khai và nói không nắm rõ quy định khóa cổng, không biết việc đăng ký kinh doanh hay các thủ tục liên quan đến phòng cháy chữa cháy.

Dù thấy có trang bị bình chữa cháy, dụng cụ phá dỡ, ông cũng không rõ việc tập huấn PCCC có được thực hiện hay không.

Số tiền thu được từ cho thuê trọ, vợ sử dụng thế nào ông cũng nói không biết vì bản thân đi làm bảo vệ tại bãi xe.

Trước lời khai này, chủ tọa phiên tòa nhận định việc ông Quyết phủ nhận toàn bộ trách nhiệm là không hợp lý.

Các bị cáo là 2 cựu cán bộ công an tại tòa (Ảnh: Phùng Anh).

"Ông đứng tên trong hợp đồng cho thuê, sống cùng nhà thì không thể nói không biết. Bà ấy mất rồi, ông không thể đổ hết trách nhiệm cho bà ấy”, chủ tọa nhấn mạnh.

Tại tòa, cha của một nạn nhân là sinh viên năm cuối bày tỏ sự bức xúc trước cách trả lời của ông Quyết.

“Tôi không đòi hỏi bồi thường, cũng thông cảm cho gia đình ông ấy. Nhưng sai thì phải nhận. Đến giờ vẫn đổ cho vợ đã mất, tôi không chấp nhận được”, người cha nghẹn ngào nói.

Ông cho biết con trai là niềm hy vọng duy nhất của gia đình nhưng đã mất chỉ sau một đêm khiến ông và gia đình vô cùng đau khổ. Mặc dù vụ cháy đã xảy ra một thời gian nhưng nỗi đau mất người thân vẫn luôn hiện hữu.

Nhiều thân nhân của các nạn nhân khác cũng chung quan điểm là không yêu cầu bồi thường, nhưng mong chủ nhà trọ thẳng thắn nhận trách nhiệm và xin lỗi để người đã khuất được an lòng.

Trước những ý kiến trên, ông Quyết đã đứng dậy xin lỗi các gia đình bị hại, mong được cảm thông và cho biết bản thân suy sụp sau biến cố. Theo trình bày của gia đình, số tiền bồi thường 895 triệu đồng được trích từ sổ tiết kiệm.

Theo cáo trạng, khu đất rộng 207m2 tại phố Trung Kính, Hà Nội thuộc sở hữu của vợ chồng ông Quyết. Trên diện tích này, chủ nhà xây dựng nhà ở và khu trọ 3 tầng với 13 phòng khép kín, đồng thời tận dụng không gian làm nơi sửa xe và để xe.

Toàn bộ công trình không có giấy phép xây dựng, không đăng ký kinh doanh và không đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC theo quy định.

Dù thuộc diện quản lý của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy nhưng cơ sở này lại không bị kiểm tra, xử lý kịp thời những sai phạm.

Khoảng 0h45 ngày 24/5/2024, hỏa hoạn bùng phát từ khu vực để xe, nguyên nhân do chập điện từ dây dẫn của xe máy điện. Thời điểm xảy ra cháy, có 23 người trong khu trọ. Do cổng bị khóa, nhiều người không thể thoát ra ngoài. Ông Quyết cùng một số người thân may mắn thoát nạn khi được người dân phá tường giải cứu.

Tuy nhiên, 15 người đã tử vong, trong đó có mẹ, vợ và con trai ông, cùng 12 người thuê trọ.

Cơ quan điều tra xác định ông Quyết có dấu hiệu phạm tội Vi phạm quy định về PCCC. Tuy nhiên, do bản thân chịu thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, nhà bị cháy hoàn toàn, nhiều người thân tử vong và đã bồi thường 895 triệu đồng cho các nạn nhân nên ông được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.