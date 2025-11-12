Giữ nhà cho cậu ở Lâm Đồng, người cháu trộm 4 đồng hồ Rolex, nhẫn kim cương

Ngày 12/11, TAND khu vực 10 (tỉnh Lâm Đồng) mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Đinh Hoàng Kim Vũ (SN 1983, trú tại xã Hàm Kiệm) 13 năm tù về tội Trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, vì sang Mỹ làm ăn, ông Nguyễn Văn Mến (trú tại phường Tiến Thành, Lâm Đồng) nhờ cháu ruột là Đinh Hoàng Kim Vũ trông coi nhà cửa. Trong thời gian ở nhà ông Mến, Vũ biết phòng ngủ của gia chủ có két sắt nên tìm cách mở để trộm tài sản.

Bị cáo Đinh Hoàng Kim Vũ tại phiên xét xử (Ảnh: Văn Phú).

Cơ quan chức năng xác định đầu tháng 6/2024, Vũ mở két sắt, lấy trộm của ông Mến 4 đồng hồ hiệu Rolex, vàng, nhẫn kim cương, tiền mặt, ngoại tệ… tổng giá trị tài sản hơn 800 triệu đồng.

Sau khi trộm tài sản, Vũ mang vàng, nhẫn đi bán lấy tiền mua điện thoại, chơi game và tiêu xài cá nhân.

Tháng 8/2024, hành vi của Vũ bị lộ. Người này bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Tại phiên tòa, bị cáo Vũ khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, tỏ ra ăn năn, gửi lời xin lỗi đến người cậu là ông Nguyễn Văn Mến.

HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo không chỉ gây thiệt hại vật chất lớn mà còn làm tổn thương tình cảm huyết thống, ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội nên quyết định tuyên phạt bị cáo 13 năm tù giam.