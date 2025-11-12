Nhân viên ngân hàng ở TPHCM giả chữ ký khách hàng, chiếm đoạt 5 tỷ đồng

Sáng 12/11, TAND TPHCM xét xử và tuyên phạt Dương Quang Mẫn (32 tuổi, cựu nhân viên ngân hàng) 16 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến tháng 9/2021, Mẫn là nhân viên khách hàng cá nhân của một ngân hàng có chi nhánh tại quận Tân Bình cũ (TPHCM).

Bị cáo Mẫn tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Trong thời gian làm việc tại đây, Mẫn quen biết vợ chồng ông Trần An Lập và bà Trần Thị Phương Trang.

Ngày 12/12/2019, do có nhu cầu vay vốn kinh doanh, ông Lập và bà Trang vay số tiền 3,5 tỷ đồng. Hồ sơ cấp tín dụng do Mẫn giải quyết và được ông Phạm Đăng Tuấn (Trưởng phòng giao dịch Bàu Cát, kiêm Phó giám đốc chi nhánh Tân Bình) phê duyệt.

Ngày 21/9/2020, ông Lập và bà Trang ký thỏa thuận sửa đổi, bổ sung hợp đồng tín dụng, nâng hạn mức vay lên 5 tỷ đồng, nhưng chưa thực hiện giải ngân.

Đến tháng 6/2021, do đang nợ tiền của nhiều người và không có khả năng chi trả, Mẫn nảy sinh ý định lập giấy nhận nợ, giả chữ ký của ông Lập để chiếm đoạt tiền.

Sau đó, Mẫn liên hệ với một người bạn tên Hùng, nhờ cung cấp số tài khoản để “khách hàng” giải ngân. Khi nhận được tiền, Hùng chuyển lại cho Mẫn.

Sau khi có thông tin tài khoản, Mẫn tự lập giấy nhận nợ với nội dung ông Lập đề nghị giải ngân 5 tỷ đồng vào tài khoản của Hùng, giả chữ ký người vay rồi trình cấp trên ký duyệt.

Ngày 16/6/2021, Hùng nhận được 5 tỷ đồng và chuyển toàn bộ số tiền này vào tài khoản của Mẫn. Cùng ngày, Mẫn sử dụng toàn bộ số tiền để trả nợ cho nhiều người.