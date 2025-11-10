Giữ hộ 18 chỉ vàng khi đưa bạn đi cấp cứu rồi "tiếc" không trả

Sáng 10/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Hoàng Đình Đạt (SN 1991, trú tại xã Tống Sơn, tỉnh Thanh Hóa) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, Đạt và ông N.V.D. (SN 1971, trú phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) quen nhau vào năm 2022 khi chấp hành án tại trại giam Xuân Hà, Hà Tĩnh. Sau khi ra tù đầu năm 2025, Đạt nhiều lần vào Hà Tĩnh thăm ông D..

Hoàng Đình Đạt bị khởi tố, bắt tạm giam (Ảnh: Công an cung cấp).

Tối 12/7, Đạt đưa ông D. đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Ông D. tháo trang sức đeo trên người gồm một dây chuyền vàng 15 chỉ, một nhẫn vàng 3 chỉ và một lắc bạc 20 chỉ nhờ Đạt giữ hộ. Đạt đeo toàn bộ số trang sức này vào người.

Ngày 13/7, ông D. xuất viện, cả hai trở về nhà. Đến trưa 16/7, Đạt lấy lý do về quê tại Thanh Hóa gấp rồi bán số trang sức trên lấy 60 triệu đồng tiêu xài cá nhân.

Ông D. liên lạc đòi lại tài sản, Đạt đưa ra nhiều lý do để trốn tránh, sau đó thay sim điện thoại nhằm cắt đứt liên lạc.

Tiếp nhận trình báo của nạn nhân, cơ quan công an vào cuộc điều tra, bắt giữ Hoàng Đình Đạt.