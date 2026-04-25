Giết tài xế xe ôm để cướp ở Đồng Nai, nam thanh niên lĩnh án tử

Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã xét xử phúc thẩm, chấp nhận kháng nghị của Viện Phúc thẩm 3 Viện KSND Tối cao, quyết định tăng hình phạt đối với bị cáo Hoàng Thành Công (21 tuổi, quê Gia Lai) từ tù chung thân lên tử hình về tội Giết người.

Trước đó, hồi tháng 1, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt Hoàng Thành Công tù chung thân về tội Giết người và 6 năm tù về tội Cướp tài sản. Sau bản án sơ thẩm, Viện Phúc thẩm 3 đã kháng nghị, đề nghị cấp phúc thẩm tăng hình phạt lên tử hình đối với tội Giết người.

Bị cáo Hoàng Thành Công lĩnh án tử hình (Ảnh: Công an Đồng Nai).

HĐXX phúc thẩm nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, đã tước đoạt mạng sống của tài xế xe ôm nhằm mục đích cướp tài sản một cách dã man. Bị cáo thực hiện hành vi với tính chất nhẫn tâm, có sự chuẩn bị trước, gây án vào ban ngày, hành động quyết liệt, thể hiện sự coi thường pháp luật và bất chấp hậu quả.

Do đó, tòa cho rằng cần áp dụng mức hình phạt cao nhất của khung hình phạt, loại bỏ vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống xã hội nhằm đáp ứng yêu cầu trừng trị, răn đe và phòng ngừa chung.

Theo hồ sơ vụ án, Hoàng Thành Công là công nhân tại Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn (Đồng Nai). Do túng thiếu, cần tiền tiêu xài, Công nảy sinh ý định cướp tài sản của những người hành nghề xe ôm.

Sáng 10/7/2025, sau khi tan ca, Công mang theo một con dao. Tại khu vực trước trụ sở một ngân hàng ở ấp 8, xã Long Thành, Công gặp tài xế xe ôm công nghệ tên P.L.H (56 tuổi), giả vờ hỏi đường về xã Xuân Đường và thỏa thuận giá cước 100.000 đồng.

Trên đường đi, Công liên tục yêu cầu nạn nhân di chuyển qua nhiều tuyến đường nhằm tìm nơi vắng vẻ. Khoảng 11h cùng ngày, khi đến bãi đất trống trên đường D6 thuộc Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn, thấy xung quanh không có người qua lại, Công yêu cầu dừng xe với lý do đi vệ sinh.

Khi xe vừa dừng, Công ngồi phía sau dùng dao tấn công, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó, bị cáo lấy ví tiền, điện thoại và xe máy của nạn nhân đem bán, thu được 4 triệu đồng.

Chỉ một ngày sau khi gây án, Hoàng Thành Công bị lực lượng công an bắt giữ.