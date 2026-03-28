Công an truy tìm kẻ quỵt tiền xe ôm, đánh tài xế ở TPHCM

Ngày 28/3, Công an phường Dĩ An (TPHCM) đang truy tìm một thanh niên có hành vi quỵt tiền xe ôm công nghệ và hành hung tài xế.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h30 ngày 23/3, anh L.V.T. (34 tuổi, quê Đồng Nai, tài xế xe ôm công nghệ) nhận cuốc xe từ một khách nam qua ứng dụng, yêu cầu chở từ Bến xe Miền Tây đến đường Chiêu Liêu (phường Dĩ An).

Sau hành trình khoảng 30km, đến điểm trả khách, anh T. dừng xe thì vị khách nói đặt nhầm địa điểm và yêu cầu chở đi tiếp. Lúc này, anh T. đề nghị thanh toán số tiền 127.000 đồng cho quãng đường đã đi rồi tiếp tục chở, nhưng vị khách không đồng ý.

Hai bên lời qua tiếng lại, bất ngờ, nam thanh niên cởi nón bảo hiểm đang đội trên đầu, tấn công tài xế xe ôm. Đúng lúc này, một thanh niên xung phong đi ngang đã kịp thời can ngăn, đồng thời yêu cầu cả hai về Văn phòng khu phố Đông Chiêu A để làm việc.

Tuy nhiên, trong lúc chờ lực lượng công an đến giải quyết, nam thanh niên đã bỏ chạy khỏi hiện trường.

Sau vụ việc, anh T. đến Công an phường Dĩ An trình báo. Qua xác minh, người đón xe ôm tên T.Q.Đ. (29 tuổi, quê An Giang). Công an đang truy tìm để xử lý theo quy định pháp luật.