Giết người ở Đồng Nai rồi lẩn trốn tại Lâm Đồng

Ngày 19/12, Công an phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng, cho biết, đơn vị này đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng, bắt giữ 2 đối tượng liên quan vụ giết người xảy ra tại xã Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

Hai đối tượng liên quan vụ án mạng bị bắt giữ (Ảnh: Trần Nguyên).

Thông tin ban đầu, do mâu thuẫn trong cuộc sống, đêm 17/12, L.M.T. (SN 2006, trú tại xã Tập Ngãi, tỉnh Vĩnh Long) và P.A.T. (SN 2005, trú tại xã Thống Nhất, Đồng Nai) sử dụng hung khí tấn công, làm một người tử vong. Sau khi gây án, hai người này bỏ trốn qua tỉnh Lâm Đồng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng vào cuộc điều tra, truy bắt đối tượng. Khoảng 22h20 ngày 18/12, hai đối tượng đang lẩn trốn tại khu phố 5, phường Bình Thuận, bị công an ập vào bắt giữ.

Trong ngày 19/12, Công an phường Bình Thuận đã bàn giao hai đối tượng cho Công an tỉnh Đồng Nai điều tra theo thẩm quyền.