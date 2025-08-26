Bắt giữ 2 thanh niên đâm nhầm người dân rồi xin lỗi ở Lâm Đồng

Ngày 26/8, Công an xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ Nguyễn Văn Sáng (SN 1998, trú tại tỉnh Lâm Đồng) và Trần Thái Bình (SN 1993, trú tại tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Ông Nguyễn Ngọc Hải bị thương, phải nhập viện cấp cứu (Ảnh: Tuấn Duy).

Theo thông tin điều tra của công an, vào 12h20 ngày 22/8, ông Nguyễn Ngọc Hải (SN 1979) điều khiển xe máy, chở vợ là bà Trần Thị Mai Thảo lưu thông trong đường nội bộ Khu công nghiệp Hàm Kiệm 1 (xã Tuyên Quang) thì bị Sáng và Bình lái xe máy áp sát. Khi ông Hải vừa dừng xe thì bị một trong 2 thanh niên dùng dao nhọn đâm vào vùng bụng gây thương tích.

Khi ông Hải hỏi về lý do mình bị đâm thì hai thanh niên nói “đâm nhầm, cho xin lỗi” rồi lên xe trốn khỏi hiện trường. Ông Hải sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Hai đối tượng bị cơ quan công an bắt giữ (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Nhận tin báo, lực lượng chức năng vào cuộc điều tra, bắt giữ Sáng và Bình. Đồng thời, cơ quan chức năng thu giữ tang vật vụ án là con dao nhọn có cán gỗ màu đen.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, xử lý theo quy định.