Giao xe cho người đã uống rượu, chủ xe và tài xế cùng lĩnh án

Ngày 24/1, thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân khu vực 7 tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã phối hợp Tòa án nhân dân cùng cấp mở phiên tòa xét xử bị cáo Hà Văn Quynh (37 tuổi) và Tô Văn Thứ (31 tuổi), cùng trú tại xã Ea Păl, Đắk Lắk.

Theo cáo trạng, vào tháng 3/2009, Hà Văn Quynh được một người đàn ông (chưa rõ lai lịch) nhận làm giấy phép lái xe mô tô hạng A1 mà không cần qua thi sát hạch với giá 200.000 đồng và được Quynh đồng ý. Với bằng lái này, Quynh mang theo bên người và sử dụng mỗi khi lưu thông trên đường.

Các bị cáo tại phiên xét xử (Ảnh: Viện kiểm sát nhân dân khu vực 7 tỉnh Đắk Lắk).

Tối 17/11/2024, Hà Văn Quynh và Tô Văn Thứ đi nhậu cùng một người bạn. Sau đó, Thứ lái xe máy chở 2 người bạn đến một quán cà phê trên địa bàn xã Ea Păl để uống nước.

Tại đây, Thứ hút thuốc lào bị chóng mặt nên nói Quynh lái xe máy chở mình về nhà. Dù biết Quynh đã sử dụng rượu nhưng Thứ vẫn giao xe cho người này.

Khi di chuyển trên đường liên xã thuộc xã Ea Păl, Quynh vừa điều khiển xe vừa quay đầu để nói chuyện với Thứ nên xe lấn sang phần đường bên trái và tông vào xe máy do anh Đào Doãn Thuận điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại. Hậu quả, anh Thuận bị thương tích với tỷ lệ 73%, cả 2 xe mô tô bị hư hỏng.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Hà Văn Quynh 3 năm tù về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và 6 tháng tù về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Tổng hợp hình phạt chung là 3 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Tô Văn Thứ bị phạt 15 tháng cải tạo không giam giữ về tội Giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.