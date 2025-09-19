Giang hồ Bình "Kiểm" và đồng phạm sắp hầu tòa

Theo kế hoạch, ngày 23/9, TAND khu vực 7 (TPHCM) xét xử bị cáo Phạm Đức Bình (55 tuổi, tên gọi khác Bình "Kiểm") về tội Mua bán trái phép vũ khí quân dụng và tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Liên quan vụ án, Nguyễn Tuấn An (42 tuổi) bị xét xử về tội Mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng. Các bị cáo Chu Văn Hoàng Anh (35 tuổi), Huỳnh Hoàng Vũ (53 tuổi) bị xét xử cùng về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Phiên tòa do thẩm phán Võ Thanh Bửu Tịnh (Phó chánh án TAND khu vực 7) làm chủ tọa. Đại diện Viện KSND Khu vực 7 tham gia phiên tòa là ông Ngô Anh Hồng và bà Trần Thị Hải Huyền.

Ngoài ra, tòa án còn triệu tập 9 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; một người làm chứng và 3 luật sư bào chữa.

Bị cáo Bình cùng tang vật (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cáo trạng, từ tháng 4/2024 đến tháng 10/2024, Bình "Kiểm" giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu đã câu kết cùng các bị can Nguyễn Tuấn An, Huỳnh Hoàng Vũ, Chu Văn Hoàng Anh, Nam Phương (55 tuổi) thực hiện 3 vụ án mua bán, vận chuyển và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Đầu tháng 7/2024, sau khi ra trại giam, Bình và Phương (quen nhau từ trong tù) hẹn nhau đi uống cà phê. Phương rủ thêm Vũ cùng đến gặp Bình. Lúc trò chuyện, Bình nói đang tìm kiếm súng của các nước Tây Âu. Nghe vậy, Vũ Mèo liền nói sẽ tặng cho Bình một khẩu súng Beretta và 13 viên đạn.

Hôm sau, Bình rủ Phương và Vũ đến quán lẩu dê do Chu Văn Hoàng Anh làm chủ để giao lưu. Tại bàn ăn, Vũ đưa cho Bình túi vải đựng khẩu súng Beretta và 13 viên đạn rồi nói "Em tặng anh quà".

Bình mở túi ra xem và kéo thử súng rồi đưa cho Hoàng Anh mang đi cất giấu. Hoàng Anh mở túi vải ra xem thấy có súng, đạn thì hỏi Bình "súng để làm gì?", Bình nói "để phòng thân".

Khoảng 1 tháng sau, quán đóng cửa do làm ăn thua lỗ, Hoàng Anh đã liên lạc để trả lại súng, đạn cho Bình thì được Bình tiếp tục nhờ cất hộ. Hoàng Anh đã đem súng và số đạn trên chôn trong vườn nhà cha ruột ở Lâm Đồng. Đến ngày 30/10/2024, số vũ khí trên bị cơ quan điều tra phát hiện, thu giữ.

Ngoài ra, Bình "Kiểm" còn nhờ Nguyễn Tuấn An sang Lào để mua 1 khẩu súng AK, 4 hộp tiếp đạn; 250 viên đạn súng ngắn 9mm và 242 viên đạn AK với tổng số tiền là 227 triệu đồng.

Bình "Kiểm" còn nhờ Trần Đình Thiện tìm mua 1 khẩu súng quân dụng. Thiện đã nhờ Lê Minh Nghĩa mua súng, nhưng sau đó đã bị lừa 21,3 triệu đồng.