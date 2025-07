Những phi vụ mua bán súng liên quan Bình “Kiểm”

Bị can Phạm Đức Bình (55 tuổi, còn gọi Bình "Kiểm") bị VKSND Tối cao truy tố về Mua bán trái phép vũ khí quân dụng và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Quá khứ tù tội

Bình "kiểm" từng được biết đến là “đàn anh” trong giới giang hồ với quá khứ tù tội. Theo đó, năm 1996, Bình bị đưa vào diện cưỡng bức lao động bắt buộc 24 tháng. Năm 1999, ông ta bị TAND quận 10 (TPHCM) xử phạt 12 tháng tù về các tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc và Trốn khỏi nơi giam giữ.

Năm 2000, Bình tiếp tục bị đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc 24 tháng. Năm 2002, Bình lại bị TAND thị xã Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) xử phạt 12 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích.

Năm 2007, Bình "Kiểm" bị TAND TPHCM xử phạt 28 năm tù về các tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản; Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng. Tháng 3/2010, Bình bị TAND quận Gò Vấp (TPHCM) xử phạt 3 năm 6 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích. Tổng hợp hình phạt chung là 30 năm tù.

Bình "Kiểm" tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngày 7/4/2024, Bình chấp hành xong hình phạt tù, và tụ tập đàn em, móc nối với các bạn tù, đối tượng hình sự để lập băng nhóm.

Hồ sơ vụ án thể hiện, từ tháng 4 đến 10/2024, ông ta câu kết cùng với Nguyễn Tuấn An (42 tuổi, quê Hưng Yên), Huỳnh Hoàng Vũ (53 tuổi), Chu Văn Hoàng Anh (35 tuổi, vừa ra tù về tội Giết người) và hai đàn em thực hiện 3 vụ án mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Quen nhau tại trại giam Chí Hòa, đầu tháng 7/2024, sau khi ra tù, Bình và Lại Nam Phương (55 tuổi) hẹn gặp nhau. Phương rủ Vũ cùng đến gặp Bình. Lúc trò chuyện, Bình nói đang tìm mua súng của các nước Tây Âu. Nghe vậy, Vũ liền nói sẽ tặng cho Bình một khẩu súng Beretta và 13 viên đạn.

Hôm sau, Bình rủ Phương và Vũ đến quán lẩu do Hoàng Anh làm chủ để giao lưu. Tại bàn ăn, Vũ đưa cho Bình túi vải đựng khẩu súng Beretta và 13 viên đạn rồi nói "tặng anh quà". Bình mở túi ra xem và kéo thử súng rồi đưa cho Hoàng Anh mang đi cất giấu.

Khoảng một tháng sau, quán đóng cửa do làm ăn thua lỗ, Hoàng Anh đã liên lạc để trả lại súng, đạn cho Bình thì được "đại ca" tiếp tục nhờ cất hộ. Hoàng Anh đem chôn trong vườn nhà cha ruột ở Lâm Đồng. Ngày 30/10/2024, số vũ khí trên bị cơ quan điều tra phát hiện, thu giữ.

Cũng trong khoảng tháng 8/2010, qua giới thiệu, Bình biết Nguyễn Tuấn An có nhiều mối quan hệ bên Lào nên nhờ người này mua hai khẩu AK cùng đạn.

An sau đó qua Lào nhờ nhiều người tìm mua cho Bình được một khẩu súng AK, 4 hộp tiếp đạn, 250 viên đạn súng ngắn và 242 viên đạn cho khẩu AK, với tổng số tiền 227 triệu đồng.

Ngày 29/9/2024, An cất giấu toàn bộ súng, đạn nói trên vào vali, chuẩn bị chuyển về Việt Nam thì bị Công an Lào phát hiện, thu giữ và chuyển giao cho Công an Việt Nam xử lý.

Bị lừa khi tìm mua súng

Khoảng tháng 7/2024, Bình nhờ người đàn ông tên Trần Đình Thiện tìm mua 1 khẩu súng quân dụng. Thiện nhận lời và nhờ Nguyễn Văn Chiến tìm mua giúp. Chiến nhờ Lê Xuân Phước, Phước lại nhờ Lê Minh Nghĩa (28 tuổi, ngụ Đồng Nai) tìm súng.

Nghĩa không có khả năng mua được súng, nhưng để chiếm đoạt tiền của Chiến, Nghĩa đã gọi điện lừa Chiến, nói là đang có 1 khẩu AK47 và đạn. Để tạo lòng tin, Nghĩa lên mạng tải hình ảnh súng AK47, chỉnh sửa lại và gửi qua tin nhắn cho Chiến.

Khi xem xong, Chiến nói với Nghĩa là người cần mua súng đạn là Thiện, sau đó cho Nghĩa số điện thoại của Thiện để liên lạc.

Một phần tang vật bị thu giữ (Ảnh: Quế An).

Để tạo lòng tin, Nghĩa tiếp tục gửi cho Thiện hình ảnh khẩu súng AK47 và đạn đã qua chỉnh sửa trước đó, rồi thỏa thuận giá bán khẩu súng AK47 là 18 triệu đồng, 2 hộp tiếp đạn là 6 triệu đồng, 100 viên đạn là 3,3 triệu đồng.

Sau khi nhận được của Thiện 21,3 triệu đồng, Nghĩa tắt điện thoại và dùng số tiền chiếm đoạt được để trả nợ, chi tiêu cá nhân hết 19,3 triệu đồng. Còn 2 triệu đồng, Nghĩa chuyển khoản cho chị dâu để nhờ chuyển cho con, nhưng chưa kịp chuyển thì vụ việc bị phát hiện và số tiền này bị thu giữ.

Ngoài những phi vụ trên, quá trình điều tra, Bình “Kiểm”còn khai tháng 9/2024, nhờ đối tượng tên Tý Bụi và Khánh mua 1 khẩu súng Beretta với giá 2.500 USD (tương đương 62,5 triệu đồng). Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh, nhưng đến nay chưa xác định được nhân thân của những người trên; ngoài lời khai của Bình, không còn chứng cứ khác nên không có cơ sở xử lý.