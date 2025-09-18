Tin bạn trên TikTok tặng 500.000 USD, người phụ nữ suýt mất 160 triệu đồng

Chiều 18/9, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Công an xã Văn Bàn vừa phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) chi nhánh Văn Bàn, kịp thời ngăn 1 người dân chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo qua mạng.

Trước đó, vào chiều 17/9, chị T. (trú tại xã Văn Bàn) tới ngân hàng và yêu cầu nhân viên ngân hàng cho chị rút 100 triệu đồng tiền mặt từ tài khoản ngân hàng.

Chị T. được Công an xã Văn Bàn tuyên tuyền, giải thích về thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo qua mạng (Ảnh: Công an cung cấp).

Lúc này, nhân viên ngân hàng phát hiện chị T. có biểu hiện sốt ruột, lo âu, liên tục xem điện thoại. Nghi ngờ nạn nhân bị lừa đảo, nhân viên ngân hàng đã báo sự việc tới Công an xã Văn Bàn để làm rõ.

Sau khi nhận được thông tin, Công an xã Văn Bàn đã nhanh chóng có mặt, động viên tinh thần, thuyết phục chị T. cung cấp thông tin. Cảnh sát sau đó xác định chị T. bị kẻ xấu lừa đảo qua mạng.

Chị T. cho biết, 10 ngày trước, chị này quen một người bạn qua TikTok, sau một thời gian nói chuyện, người bạn trên nói đã tặng cho chị T. 1 hộp quà chứa 500.000 USD tiền mặt, tuy nhiên hộp quà đang bị giữ tại Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất.

Các đối tượng xấu sau đó gọi điện cho nạn nhân rồi tự xưng là cán bộ hải quan, yêu cầu chị T. phải chuyển 160 triệu đồng vào một tài khoản ngân hàng khác với lý do "việc gửi tiền từ nước ngoài về Việt Nam là vi phạm nên hộp quà đang bị hải quan tạm giữ".

Sau đó, các đối tượng xấu yêu cầu, nếu chị T. muốn nhận được hộp quà có chứa số tiền 500.000 USD trên thì phải nộp phí xử phạt và chi phí chuyển đổi từ tiền USD sang tiền Việt Nam là 160 triệu đồng.

Công an tỉnh Lào Cai cho hay, các đối tượng xấu rất tinh vi, chúng yêu cầu nạn nhân phải rút tiền mặt từ ngân hàng, sau đó mới lấy số tiền đó gửi vào tài khoản ngân hàng của bọn chúng. Bản thân chị T. đã có 60 triệu tiền mặt từ trước, khi đi tới ngân hàng định rút 100 triệu đồng thì được lực lượng chức năng kịp thời ngăn cản.

"Lúc đầu làm việc, chị T. vẫn khẳng định mình không bị lừa, nhưng sau khi được Công an xã Văn Bàn tuyên truyền, giải thích, người phụ nữ này đã hiểu ra sự việc và dừng giao dịch chuyển tiền", vị đại diện Công an tỉnh Lào Cai thông tin.