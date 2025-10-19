Đấu giá 9 ô tô liên quan nữ giám đốc trốn thuế hơn 37 tỷ đồng

Thi hành án dân sự Đà Nẵng đã ra thông báo về việc bán đấu giá tài sản là 9 xe khách để thi hành án liên quan vụ Công ty TNHH MTV Du lịch Đà Nẵng Thanh, do Phan Thị Thanh là người đại diện pháp luật.

Các tài sản được đưa ra bán đấu giá nêu trên có tổng giá khởi điểm hơn 9,8 tỷ đồng. Phương tiện có giá thấp nhất hơn 292 triệu đồng, cao nhất hơn 1,4 tỷ đồng.

Có 9 ô tô được đấu giá để thi hành án (Ảnh minh họa: Hoài Sơn).

Trước đó, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Phan Thị Thanh 5 năm 6 tháng tù về tội Trốn thuế.

Cơ quan chức năng cáo buộc, Thanh là giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty TNHH MTV Đà Nẵng Thanh (thành lập năm 2016) và Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Thủy Thanh (thành lập năm 2018).

Trong giai đoạn 2019-2021, Thanh dùng nhiều tài khoản cá nhân để thu tiền từ việc cung ứng hàng hóa, dịch vụ của 2 công ty nêu trên, nhưng không ghi chép, xuất hóa đơn và bỏ ngoài sổ sách kế toán, dẫn đến trốn thuế hơn 37 tỷ đồng.