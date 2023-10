Nghi phạm bắt cóc trẻ em đòi tiền chuộc 2 tỷ đồng khai gì?

Ngày 3/10, Công an tỉnh Long An đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an lấy lời khai Nguyễn Thanh Sơn (34 tuổi, quê Long An) để điều tra về hành vi bắt cóc trẻ em.

Theo cảnh sát, Sơn là nghi phạm bắt cóc bé gái L.M.C. (3 tuổi, ngụ ở phường 2, TP Tân An) rồi yêu cầu gia đình nạn nhân chuộc với số tiền 2 tỷ đồng.

Nguyễn Thanh Sơn bị lực lượng chức năng vây bắt tại Đồng Nai (Ảnh: Công an cung cấp).

Khi bị bắt, Sơn bước đầu khai nhận do chơi cờ bạc nên nợ tiền của nhiều người, bị các chủ nợ thúc ép nên đã thực hiện hành vi trên. Chiều 2/10, nghi phạm đến trường mầm non đón con và đón luôn bé C.

Sau khi gửi con về nhà nội, Sơn thuê ô tô đưa bé C. bỏ chạy về hướng TPHCM. Quá trình di chuyển, người này liên tục nhắn tin đe dọa, yêu cầu gia đình bé C. chuyển 2 tỷ đồng tiền chuộc.

Chiều cùng ngày, Sơn đến trường mầm non đón con và đón luôn bé gái 3 tuổi của bạn chở về nhà mình ở Thủ Thừa.

Sau khi giao con mình cho ba mẹ ruột, Sơn điều khiển xe ô tô chở bé gái hướng về TP Hồ Chí Minh. Trên đường đi, Sơn nhắn tin đe dọa người nhà bé gái phải chuyển cho Sơn 2 tỷ, nếu không tính mạng bé gái khó giữ.

Sau khi tới TPHCM, Sơn gửi cháu bé tại một khách sạn Song Hoa phường An Phú, TP Thủ Đức. Tiếp đó, người này đi xe khách Phương Trang để bỏ trốn lên tỉnh Lâm Đồng.

Nhận tin báo từ gia đình nạn nhân, Công an tỉnh Long An phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Công an tỉnh Đồng Nai và Công an TPHCM vào cuộc điều tra. Cảnh sát chia làm nhiều mũi, lần theo dấu vết nghi phạm cũng như chốt chặn kiểm tra các phương tiện trên tuyến đường kẻ bắt cóc di chuyển.

Đến tối 2/10, cảnh sát nhận thông tin nghi phạm đang trên xe khách, di chuyển trên quốc lộ 20, hướng Đồng Nai - Lâm Đồng nên tổ chức chốt chặn, bắt giữ Sơn. Cảnh sát sau đó đến khách sạn Song Hoa, giải cứu cháu bé an toàn và bàn giao cho gia đình.

Bước đầu, nghi phạm khai chỉ có ý định bắt có bé gái để đòi tiền chuộc chứ không có ý định làm hại nạn nhân. Tuy nhiên, cảnh sát đang làm rõ lời khai này cũng như điều tra xem Nguyễn Thanh Sơn có đồng phạm hay không.