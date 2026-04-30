Lên mạng bình luận xúc phạm vợ người khác, người đàn ông bị đánh nhập viện

Ngày 30/4, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết Công an xã Mèo Vạc đang hoàn thiện hồ sơ, điều tra vụ việc có dấu hiệu của tội Giết người xảy ra trên địa bàn.

Theo cảnh sát, khoảng 23h30 ngày 26/4, tại tổ 3 xã Mèo Vạc, Vũ Quang Tiến (SN 1998) và Mai Thế Đường (SN 1993) xảy ra xô xát, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa 2 cá nhân trên mạng xã hội.

Vũ Quang Tiến tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Trước đó, trong quá trình sử dụng mạng xã hội, anh Đường đã vào Facebook và bình luận khiếm nhã, xúc phạm đời tư vợ Tiến, dẫn đến hai bên lời qua tiếng lại gay gắt. Do không kiềm chế được bức xúc, Tiến đã cùng vợ đến tận nhà anh Đường để giải quyết vấn đề.

Nhà chức trách cho hay, anh Đường sau đó đã cầm dao, gậy để đe dọa vợ chồng anh Tiến. Trong lúc mất kiểm soát, anh Tiến đã lấy một cục đá nặng khoảng 5,8kg đập mạnh vào vùng mặt anh Đường, gây thương tích đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện đa khoa Hà Giang.

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Tuyên Quang cảnh báo người dân cần ứng xử văn minh trên không gian mạng. Người dùng mạng xã hội không nên đăng tải, bình luận xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác; đồng thời, khi phát sinh mâu thuẫn cần bình tĩnh, giải quyết bằng biện pháp hợp pháp, tránh hành vi bạo lực dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.