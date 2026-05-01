Trộm kim cương, túi Hermes 10 tỷ của mẹ bạn trai, cho tiền người yêu mới

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Đỗ Mỹ Anh (19 tuổi, ở phường Hoàng Liệt, Hà Nội) về tội Trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan công an, cuối tháng 3, bà A.T. (trú tại phường Từ Liêm) trình báo bị mất nhiều tài sản có giá trị lớn, gồm trang sức kim cương, đồng hồ Rolex, túi xách hàng hiệu. Tổng giá trị tài sản ước tính khoảng 10 tỷ đồng.

Nguyễn Đỗ Mỹ Anh (Ảnh: An ninh Thủ đô).

Bà T. cho biết thường để trang sức, phụ kiện trong tủ kính ở phòng ngủ. Từ ngày 1/2 đến thời điểm bà T. phát hiện mất tài sản, Nguyễn Đỗ Mỹ Anh, bạn gái của con trai bà T., thường xuyên đến nhà chơi.

Quá trình xác minh, Công an phường Từ Liêm tập trung nghi vấn vào Mỹ Anh. Tại cơ quan điều tra, cô gái này thừa nhận đã lợi dụng việc thường xuyên đến nhà bạn trai, thấy tài sản có giá trị để trong tủ kính không khóa nên nảy sinh ý định trộm cắp.

Cơ quan công an xác định, khi bà T. đi làm, Mỹ Anh lợi dụng lúc bạn trai xuống sảnh mua đồ hoặc không chú ý để lấy trộm tài sản. Trong gần 2 tháng, Mỹ Anh đã 8 lần thực hiện hành vi trộm cắp. Các tài sản bị lấy gồm dây đeo Chanel, túi xách Chanel, thắt lưng Chanel, vòng Cartier, ví LV, đồng hồ Rolex, túi Hermes Birkin, nhẫn và vòng kim cương.

Một số tài sản Mỹ Anh trộm (Ảnh: An ninh Thủ đô).

Phần lớn tài sản trộm cắp được Mỹ Anh bán cho L.S.D.. Người này sau đó bán lại và hưởng lợi hơn 800 triệu đồng. Tổng số tiền D. chuyển cho Mỹ Anh là hơn 1,7 tỷ đồng.

Đáng chú ý, số tiền có được từ việc bán tài sản trộm cắp, ngoài chi tiêu cá nhân, Mỹ Anh đã chuyển cho bạn trai mới là T.Đ.M. hơn 1,4 tỷ đồng.