Giải cứu kịp thời cô gái nghe lời người lạ sang Campuchia tìm việc

Ngày 12/9, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, lực lượng của đơn vị phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Mộc Bài, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an xã Lộc Thuận (tỉnh Tây Ninh) kịp thời ngăn chặn một nữ công dân đang trên đường xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Trước đó ngày 1/9, chị N.T.T. (SN 1984), trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, gọi điện vào đường dây nóng của Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin về việc con gái chị là cháu L.T.H.T. (SN 2003) bị các đối tượng trên mạng xã hội dụ dỗ, lôi kéo xuất cảnh sang Campuchia lao động.

Cán bộ Phòng An ninh đối ngoại làm việc với gia đình chị T. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Theo nội dung chị T. cung cấp, từ ngày 25/7, thông qua mạng xã hội, con gái chị có quen biết một số đối tượng lạ thường xuyên nhắn tin, liên lạc rủ rê sang Campuchia làm việc.

Sau khi phát hiện, gia đình đã nhiều lần khuyên ngăn nhưng con gái vẫn không từ bỏ ý định. Khoảng 7h ngày 1/9, không thấy con gái ở nhà, chị T. đã tìm kiếm và phát hiện con đang trên đường đến cửa khẩu Mộc Bài để sang Campuchia.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Phòng An ninh đối ngoại phối hợp với Phòng An ninh điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai các biện pháp xác minh, ngăn chặn không để các đối tượng xấu đưa L.T.H.T. xuất cảnh sang Camphuchia.

Đến khoảng 18h30 ngày 1/9, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện L.T.H.T. đang có mặt tại khu vực cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng liên hệ với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Tây Ninh và Đồn Biên phòng cửa khẩu Mộc Bài đề nghị hỗ trợ nhận diện, không để T. xuất cảnh sang Campuchia.

Đến khoảng 19h45 cùng ngày, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mộc Bài đã phát hiện, ngăn chặn và bàn giao L.T.H.T. cho Công an xã Lộc Thuận.

Phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh Thanh Hóa sau đó đã phân công cán bộ cùng gia đình vào tỉnh Tây Ninh tiếp nhận cháu T. từ Công an xã Lộc Thuận đưa về nhà an toàn.